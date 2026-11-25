Le président de Vooruit, Conner Rousseau, pose des conditions strictes pour les négociations budgétaires. Une contribution des plus riches et la protection de l'index salarial sont au cœur du blocage actuel avec le Premier ministre Alexander De Wever.

Conner Rousseau, président du parti politique Vooruit en Belgique, a formulé deux exigences non négociables pour poursuivre les négociations budgétaires avec ses partenaires de coalition. Il réclame une contribution supplémentaire de la part des plus riches et le maintien intégral de l'indexation des salaires, refusant toute ingérence dans ce mécanisme de protection du pouvoir d'achat.

En cas de rejet de ces demandes par les quatre autres partis fédéraux au pouvoir, Rousseau a déclaré que ces derniers devaient chercher une alternative pour former une majorité. Cette annonce brutale a provoqué une vague de nervosité à la rue de la Loi, alimentant les spéculations sur une éventuelle chute immédiate du gouvernement fédéral belge après des mois de tractations stériles.

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Un ultimatum contre l'immobilisme gouvernemental

La situation a atteint un point de rupture lors de la réunion organisée hier par le Premier ministre Alexander De Wever avec les dirigeants des partis de la majorité. La réponse tardive et inattendue des socialistes de Vooruit a mis en lumière l'impasse dans laquelle se trouve l'exécutif depuis huit mois. Rousseau a explicitement dénoncé l'absurdité de continuer à tourner en rond sans accord réel sur des sommes colossales.

Le dirigeant socialiste a souligné l'incohérence des négociations actuelles en pointant du doigt le montant de dix milliards d'euros sur lesquels un accord fait défaut depuis longtemps. Il a remis en question la capacité à trouver treize ou quatorze milliards d'euros supplémentaires en seulement quatre semaines, qualifiant cette perspective d'illusion destinée à tromper les citoyens fatigués par les manœuvres politiques.

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Rousseau a identifié deux volets manquants dans le dernier tableau proposé par le Premier ministre De Wever. Il exige explicitement la protection du pouvoir d'achat par l'indexation et la mise en place d'une contribution ciblée pour les millions de Belges. Il a affirmé que son parti ne pouvait plus accepter de simples promesses ou de faux semblants dans un processus qui s'éternise.

Réactions des acteurs politiques et analyse des experts

Les implications politiques de cette déclaration sont majeures et redistribuent les cartes du pouvoir. Conner Rousseau a précisé que si les autres partis décident d'ignorer la contribution des plus fortunés et de restreindre l'indexation, c'est leur droit strict. Cependant, cette décision implique obligatoirement qu'ils construisent une nouvelle majorité sans le soutien de Vooruit.

L'expert en politique Carl Devos, de l'Université de Gand, a analysé cette manœuvre comme une stratégie de pression plutôt qu'une véritable intention de quitter le gouvernement. Il observe que les partenaires coalisés refusent depuis des mois de céder sur ces points. Selon lui, il est peu probable qu'une conversion soudaine des autres partis survienne suite à cette conférence de presse, rendant la chute du gouvernement plus probable sur le long terme.

Le journaliste politique Ivan De Vadder résume la situation en affirmant que la responsabilité de l'effondrement potentiel est maintenant transférée aux quatre autres partis. Ils se retrouvent face au choix difficile de soit céder sur les exigences de Rousseau, soit tenter de constituer une coalition alternative pour gouverner sans le soutien socialiste.

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Conséquences immédiates et stabilité à court terme

Malgré les tensions palpables et les menaces implicites, la situation actuelle reste stable pour l'instant. Conner Rousseau a assuré que son parti resterait loyalement fidèle à l'accord de gouvernement tant qu'aucune nouvelle majorité n'aura été constituée. Il s'engage à soutenir pleinement le travail du Premier ministre Alexander De Wever dans les prochaines semaines critiques.

Ce soutien se manifeste concrètement par l'appui indéfectible de Vooruit concernant le dossier du traité avec l'entreprise Engie. Le parti socialiste a confirmé qu'il restait derrière cette décision stratégique, ouvrant la porte à une résolution immédiate de ce point controversé. Rousseau a conclu en posant un cadre clair : entrer dans une nouvelle phase de négociation est possible, mais uniquement en échange de la contribution des millions de Belges et de la protection totale de l'indexation.