Route du Rhum 2026 : 115 marins au départ pour une traversée emblématique

La Route du Rhum 2026 accueille 115 voiliers et 6 anciens vainqueurs. Une course solo transatlantique entre Saint-Malo et la Guadeloupe attendue avec 1,2 million de spectateurs.

La Route du Rhum 2026 s'apprête à faire naviguer 115 marins depuis Saint-Malo vers la Guadeloupe, consolidant son statut de course emblématique du calendrier de la voile au large. Cette édition exceptionnelle réunira des professionnels et des amateurs, dont quatre Belges, sur des voiliers répartis en six catégories distinctes. Les participants affrontent une traversée de l'Atlantique qui reste l'un des défis les plus prestigieux pour tout navigateur solitaire.

Une légende née de la tragédie d'Alain Colas

Denis Van Weynbergh, skipper d'Ottignies et navigateur confirmé du Vendée Globe, rappelle l'importance historique de cette épreuve. Pour lui, la Route du Rhum constitue, aux côtés du Vendée Globe et de la Mini Transat, un pilier majeur de la difficulté en course au large. Le parcours relie directement Saint-Malo à la Guadeloupe, une itinéraire qui a forgé la renommée mondiale de la régate.

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L'identité de la course est indissociable du souvenir tragique d'Alain Colas lors de la première édition. À l'époque, après douze jours de course, le skipper français a cessé de donner signe de vie. Ni le marin ni son bateau n'ont jamais été retrouvés, marquant la première disparition d'un navigateur lors d'une transat dans l'histoire. Cet événement a profondément marqué les esprits et a contribué à l'héritage émotionnel de la course. Serge Gainsbourg a d'ailleurs rendu hommage à Alain Colas en publiant le titre Manureva, un succès commercial retentissant.

Mémoire d'une victoire au cordeau et expérience unique

Les débuts de l'épreuve étaient marqués par une intensité dramatique. La victoire de la première édition s'est jouée à quelques secondes seulement, avec l'imposition de Mike Birch sur un petit trimaran face au grand monocoque de Michel Malonovsky. À cette époque, l'absence de catégories distinctes mêlait toutes les coques, ajoutant une dimension romantique et imprévisible à la compétition.

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Pour les participants plus récents, comme Denis Van Weynbergh lors de sa participation en 2010 sur un Class 40, la Route du Rhum représente une entrée dans la cour des grands. Il décrit cette expérience comme similaire à une présence au cinéma, côtoyant des stars de la voile telles que Michel Desjoyaux, Roland Jourdain et Franck Cammas. Même si l'expérience n'a pas été exempte de difficultés, avec une maladie forcée durant trois jours dans le golfe de Gascogne suite à des conditions ventées, le souvenir reste lumineux. L'arrivée de nuit autour de la Guadeloupe est décrite comme un moment somptueux et incroyable pour tout navigateur.

Composition du field et favoris pour l'édition 2026

Cette nouvelle édition se distingue par la présence de 115 marins et de six anciens vainqueurs au départ, dont la légende Francis Joyon sur Océans. La flotte est structurée autour de deux familles de voiliers : les multicoques (Ultim, Multi50 et Vintage Multi) et les monocoques (Imoca, Class 40 et Vintage Mono). La plupart des bâtiments sont barrés par des professionnels, bien que l'épreuve accueille également quelques amateurs confirmés.

La délégation belge compte quatre navigateurs inscrits. Parmi eux se trouve Amaury de Jamblinne de Meux, un brabançon de 67 ans engagé dans la catégorie Vintage Mono. Les trois autres skippers belges participent en classe Class 40, une catégorie de bateaux d'environ 12 mètres de long. Cette présence internationale souligne l'attrait mondial de la course, qui rassemble également des figures comme la navigatrice de 31 ans ayant grandi aux Canaries. Le plus âgé des participants au départ est âgé de 70 ans.

Impacts attendus et programmation de la course

Le parcours reste inchangé par rapport aux éditions précédentes. La flotte passera par le large du cap Fréhel, sortira du golfe de Gascogne pour entrer dans un sprint frénétique dans l'Atlantique. Les marins seront soutenus par les alizés, vents permanents qui les pousseront directement vers la Guadeloupe. Les arrivées des premiers concurrents sont prévues après moins d'une semaine de course, selon les estimations des organisateurs.

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La compétition promet une lutte serrée dans les catégories vedettes. Chez les Ultim, la victoire devrait se jouer entre Le Cléac'h, Coville et Tom Laperche sur SVR Lazartigue. Dans la catégorie Imoca, les favoris sont Goodchild, Beyou et l'Italien Ambrogio Beccaria sur Allagrande Mapei. Sur le plan logistique, les organisateurs anticipent la venue de 1,2 million de personnes à Saint-Malo pendant toute la durée de l'événement. Le départ de la Route du Rhum 2026 sera diffusé ce dimanche sur Tipik et Auvio à partir de 12h30.