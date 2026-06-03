L'assassinat de Henry Nowak met en lumière les tensions autour des règles incitant la police britannique à adapter son comportement selon l'origine ethnique, suscitant des accusations de "police à deux vitesses".

Le Royaume-Uni est secoué par une affaire tragique : l'assassinat de l'étudiant de 18 ans Henry Nowak , poignardé alors qu'il se rendait chez lui. L'auteur, Vickrum Digwa, alors âgé de 22 ans, a accusé à tort le jeune homme d'une agression raciste, une fausse allégation qui a conduit les forces de l'ordre à menotter Henry Nowak , alors qu'il saignait abondamment, au lieu de lui porter secours.

Il est décédé des suites de ses blessures. Ce drame a ravivé un débat déjà sensible sur les directives de la police britannique concernant le traitement des minorités ethniques. Ces instructions, émanant d'organes de gouvernance policière comme le NPCC (National Police Chiefs' Council) et le College of Policing, encouragent les agents à prendre en compte le contexte culturel et les tensions historiques lors d'interactions avec les communautés minoritaires, avec pour objectif affiché d'atteindre l'égalité des résultats.

La formulation, inspirée par des concepts de "justice radicale" et de non-neutralité, est jugée trop vague par de nombreux observateurs. Elle stipule notamment que la "justice radicale ne signifie pas que tout le monde est traité de la même manière" et que la police ne doit pas être "aveugle aux couleurs". En pratique, cela peut se traduire par une approche différenciée, censée être plus équitable, mais qui alimente les critiques.

Des personnalités comme Nigel Farage, chef du parti Reform UK, et des membres du Parti conservateur dénoncent l'instauration d'une "police à deux vitesses" (two-tier policing), estimant que ces règles poussent les policiers à laisser d'une certaine manière les minorités "hors de portée de la loi" par crainte d'être accusés de racisme, au détriment des citoyens blancs. L'expert de la politique britannique Harry De Paepe souligne que le danger réside précisément dans le caractère imprécis de ces directives, laissant la porte ouverte à des interprétations subjectives et à des suspicions mutuelles.

Il rappelle que ces lignes directrices ne sont pas directement imposées par le gouvernement, mais adoptées par les instances dirigeantes de la police, le Royaume-Uni fonctionnant avec une police largement autonome par rapport au ministre de l'Intérieur. La police a annoncé une révision de ces consignes anti-racistes.

Cependant, comme le note le journaliste Ivan Ollevier, il reste à déterminer dans quelle mesure la tragique erreur des agents dans l'affaire Nowak a été influencée par ces politiques. Il pourrait aussi s'agir d'une grave faute humaine isolée, mais le contexte rend la distinction difficile aux yeux de l'opinion publique.

Le débat ainsi relancé questionne fondamentalement l'équilibre entre la prévention du racisme institutionnel et le principe d'égalité de traitement devant la loi, un équilibre que les textes actuels, selon leurs détracteurs, font pencher de manière dangereuse





vrtnws / 🏆 3. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Royaume-Uni Police Racisme Directives Henry Nowak

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Police britannique sous le feu des critiques après le meurtre monstrueux d'un étudiant de 18 ansAu Royaume-Uni, une vive indignation suite au meurtre de Henry Nowak, 18 ans, poignardé après une soirée. Alors qu'il agonisait, la police l'a menotté après que son meurtrier l'a faussement accusé d'agression raciste. Le ministre de l'Intérieur qualifie l'action d'inhumaine et humiliante.

Read more »

Protestation violente à Southampton après la mort d'un étudiant menotté par la policeManifestation à Southampton suite à la mort de Henry Nowak, un étudiant de 18 ans poignardé puis menotté par la police. Le meurtrier Digwa a été condamné à perpétuité. La ministre de l'Intérieur dénonce l'attitude inhumaine des forces de l'ordre.

Read more »

Gilly : la Maison Mieux-Être, un lieu pour l’accompagnement global des malades du cancer au cœur du site des Viviers du Grand Hôpital de CharleroiLa Maison Mieux-Etre s’inspire du modèle des Maggie’s Centres, très répandus au Royaume-Uni. Elle apporte...

Read more »