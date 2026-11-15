Royaume-Uni : Révision de l'âge de consentement sexuel après affaires Brand et Walliams

Le Royaume-Uni envisage de durcir les lois sur l'âge de consentement suite aux condamnations de Russell Brand et aux accusations contre David Walliams, pour protéger les mineurs de 16 à 17 ans.

Le gouvernement britannique examine activement une révision potentielle de la législation actuelle concernant l'âge de consentement sexuel. Cette initiative législative majeure intervient dans un contexte social tendu, provoqué par les récentes condamnations judiciaires concernant le humoriste Russell Brand et les nouvelles accusations portées contre l'acteur David Walliams.

Contexte des affaires Brand et Walliams

La justice britannique a condamné la semaine dernière le comédien Russell Brand à une peine de dix années et six mois de prison. Cette sanction pénale lourde suit des accusations graves de viol contre une femme et de violences sexuelles envers quatre autres victimes. Bien que Mia Latter ne soit pas intervenue directement dans ce procès spécifique, elle a précédemment publié ses propres accusations contre Brand dans les médias britanniques, ce dernier niant toujours les faits qui lui sont reprochés. Parallèlement, la polémique s'est élargie avec l'affaire David Walliams, célèbre pour son rôle dans Little Britain. Plusieurs femmes l'accusent d'avoir commis des actes de harcèlement sexuel, dont l'une affirme avoir quinze ans au moment des faits, bien que l'artiste nie formellement ces allegations.

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Proposition de Mia Latter sur la loi

Mia Latter défend explicitement une modification du cadre juridique pour les personnes âgées de seize à dix-huit ans. Elle précise qu'elle ne souhaite pas criminaliser les relations entre adolescents, estimant qu'il est normal pour cette tranche d'âge de fréquenter des pairs. En revanche, elle propose que toute relation sexuelle avec une personne de moins de dix-huit ans soit strictement interdite si l'autre partie a trente, quarante ou cinquante ans. Cette proposition vise à combler une lacune perçue dans la loi actuelle qui autorise les adultes de tout âge à avoir des relations sexuelles avec des mineurs de seize et dix-sept ans, à condition qu'il y ait consentement mutuel.

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Comparaison avec la législation belge

La discussion britannique fait écho aux débats sur le consentement, bien que les lois diffèrent légèrement de celles en vigueur en Belgique. En Belgique, l'âge de consentement est fixé à seize ans. La législation permet des relations avec toute personne majeure dès lors qu'il y a consentement, tout en interdisant formellement aux moins de seize ans de donner leur accord. Une exception existe pour les jeunes de quatorze à seize ans, autorisant des contacts avec des personnes proches en âge, sous réserve d'une différence d'âge maximale de trois ans et en l'absence de relation d'autorité.

Position du gouvernement et prochaines étapes

Pat McFadden, ministre du Travail et des Pensions, a confirmé que cette question occupe désormais une place centrale dans les discussions politiques. Il a déclaré à la BBC que les événements de la semaine précédente ont indéniablement placé le sujet à l'ordre du jour officiel. Bien qu'il s'abstienne de prédire l'issue exacte de ces délibérations parlementaires, il reconnaît l'urgence perçue de revoir les protections légales. La communauté attend avec impatience les propositions concrètes qui découleront de ces consultations gouvernementales pour ajuster le statut juridique des relations impliquant de jeunes adultes.