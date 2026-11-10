RSC Anderlecht : Risque de retrait de point pour erreur de feuille de match

Le RSC Anderlecht risque un retrait de point suite à une erreur administrative sur la feuille de match. Cette affaire oppose le club bruxellois au Club Bruges KSV dans un contexte tendu de la Pro League.

Le RSC Anderlecht risque de perdre un point au classement de la Pro League à la suite d'une erreur administrative lors du match joué ce dimanche. Le staff du club a inscrit seulement cinq joueurs issus du centre de formation sur la feuille de match officielle. Cette omission concerne spécifiquement la règle relative aux joueurs formés localement exigée par le règlement de l'Union Belge de Football.

Violation de l'article B6.108 du règlement

Le problème réside dans le non-respect de l'article B6.108 du règlement de l'Union Belge. Ce texte impose aux clubs de lister au moins six joueurs formés localement sur leur feuille de match. Le RSC Anderlecht n'en a mentionné que cinq, commettant ainsi une infraction technique. Le règlement prévoit toutefois une souplesse : il permet aux équipes qui ne peuvent pas trouver six joueurs de ne rien inscrire de moins, mais cela entraîne une restriction dans le nombre de remplaçants disponibles. En l'occurrence, le club a disputé le match avec moins de remplaçants que les neuf autorisés. Cependant, le staff a indiqué que cette erreur n'a eu aucun impact concret sur le déroulement du match, car tous les remplaçants n'étaient pas entrés en jeu.

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Sanctions possibles et position de l'Union Belge

L'Union Belge de Football a saisi le Conseil Disciplinaire pour examiner cette affaire. Le club bruxellois s'expose à plusieurs sanctions, allant d'une simple amende à un retrait de point en championnat. Dans les cas les plus graves, le Conseil pourrait également prononcer une défaite sur tapis vert. La décision finale incombe donc aux autorités disciplinaires de la fédération, qui doivent statuer sur la gravité de l'infraction administrative et ses conséquences sportives.

Débats et appels à l'intégrité sportive

Le Club Bruges KSV, adversaire d'Anderlecht, se trouve au cœur de ce débat. Selon des avocats spécialisés, la mesure la plus cohérente serait de retirer un point à Anderlecht sans en attribuer automatiquement deux au Club Bruges. Certains observateurs jugent que Bruges doit faire preuve de grandeur en renonçant à ces points. Ils suggèrent que le grand club devrait faire une déclaration volontaire pour refuser de profiter d'une argutie réglementaire. Cela permettrait de ne pas fausser la compétition, laissant le point à Anderlecht plutôt que de prendre les trois points du match perdu.

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Précédent avec le Molenbeek SK

Un précédent historique peut influencer la prise de décision. Le Molenbeek SK avait commis une erreur similaire lors d'un match, faisant un changement en trop. L'Union Saint-Gilloise, alors partenaire ou observateur, avait déclaré ne pas vouloir de ces points acquis par erreur, trouvant cela extraordinaire de ne pas profiter de l'avantage. Trois jours plus tard, Anderlecht avait prouvé son intégrité en décidant de laisser les choses telles quelles, refusant de gagner d'une manière qu'ils estimaient incorrecte. Aujourd'hui, les voix s'élèvent pour dire que le Club Bruges devrait s'inspirer de cet exemple.

Impact sur le classement et prochaines étapes

Les conséquences potentielles sur le classement sont significatives. Si le RSC Anderlecht est sanctionné par un forfait, le Club Bruges récupérera les trois points. Cette victoire hypothétique permettrait au Club Bruges de dépasser l'Union Saint-Gilloise en tête du championnat. Actuellement, les Blauw & Zant sont deuxièmes avec vingt-huit unités, soit une différence de un point par rapport aux Jaune & Bleu. Le Conseil Disciplinaire rendra sa décision prochainement, et un appel devant la Cour Belge d'Arbitrage pour le Sport reste possible. Pour certains experts, soit il y a forfait, soit on ne parle pas de l'affaire, car il n'aurait pas de sens de pénaliser Anderlecht sans récompenser Bruges.