RTBF : Déprogrammation de 100% Sport pour événements en direct

La RTBF justifie la suppression de 100% Sport au profit de direct sportifs majeurs. La rédaction répond aux critiques des téléspectateurs déçus par cette politique éditoriale.

La RTBF confirme que l'émission 100% Sport est systématiquement supprimée lorsqu'un événement sportif majeur se déroule le dimanche à l'heure habituelle de diffusion. Cette politique, qui privilégie les retransmissions en direct, a suscité des interrogations de la part des téléspectateurs auprès de la médiation.

Prépondérance des direct sportifs sur l'antenne

Benoît Delhauteur, chef de la rédaction des sports de la RTBF, explique que la priorité est accordée aux événements en direct particulièrement attendus. Cette décision a déjà conduit à l'annulation de quatre épisodes depuis le début de la saison. Parmi les événements ayant bousculé le rendez-vous dominical figurent un match de Croky Cup, un Grand Prix de Formule 1, les championnats du monde de cyclisme et la Vuelta.

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Réactions du public et de la médiation

Certains spectateurs s'étonnent de cette déprogrammation régulière. Ils s'interrogent sur les possibilités de déplacer l'émission ou de la proposer sur Auvio. Benoît Delhauteur indique que la marque 100% Sport est appelée à devenir davantage qu'une émission de télévision du dimanche soir. La marque existe aussi en radio le dimanche matin sur Vivacité et des séquences des émissions sont déjà rediffusées sous différentes formes.

Couverture sportive multisupport de la RTBF

Même en l'absence du magazine télévisé, l'information sportive continue notamment dans la page sport du JT et sur les supports numériques de la RTBF. Les téléspectateurs qui suivent la Formule 1 savent probablement qu'un Grand Prix est programmé. Ceux qui attendent 100% Sport chaque dimanche à la même heure ne le savent pas nécessairement.

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Critiques sur la place du football dans l'antenne

Des critiques existent également sur le choix des sports évoqués. Nanny interroge sur la place du football qui occupe 95% de l'antenne. D'autres demandent plus de basket, d'équitation, de judo, de badminton ou de patinage. Dominique regrette de ne plus retrouver à la télévision davantage de résumés des matchs de Jupiler Pro League.

Stratégie éditoriale et diversification des sports

Le temps disponible impose une sélection. La RTBF conserve une place importante aux disciplines qui intéressent un large public tout en racontant aussi des histoires issues de sports moins médiatisés. Benoît Delhauteur insiste pour que la couverture sportive de la RTBF ne soit pas jugée sur la seule émission 100% Sport. La page sport du JT, les émissions de radio, les podcasts et autres supports numériques forment désormais un ensemble cohérent.