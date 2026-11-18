Découvrez le format inédit de RTBF réunissant vingt jeunes et les chefs de partis pour un débat approfondi. Diffusion le 9 décembre à 20h20.

La RTBF lance une initiative médiatique inédite visant à connecter directement les citoyens de la prochaine génération avec les dirigeants politiques nationaux. Ce projet ambitieux, structuré autour d'un échange intense entre une vingtaine de jeunes et les présidents et présidentes de partis, se concrétisera par une émission spéciale de 90 minutes diffusée en prime time sur La Une. Cette rencontre historique se déroulera le mercredi 9 décembre, offrant une plateforme unique pour des discussions ouvertes et sans filtre.

Un format sans filtre à Media Square

La rencontre se tient dans les locaux de Media Square, un espace conçu pour favoriser l'authenticité des débats. Le principe de base est simple mais exigeant : le même groupe de jeunes rencontre successivement les cinq présidents et présidentes de partis. Chaque échange dure environ une heure et se déroule sans pupitre, sans chichi ni chrono imposé. Les jeunes posent leurs questions, réagissent aux réponses et peuvent relancer leurs interlocuteurs. Ce format laisse le temps d'approfondir les sujets, sans écarter les désaccords ni les questions qui dérangent.

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Des thématiques cruciales pour les jeunes

Ces jeunes, qui ont participé pour la première fois à des élections en 2024, ont travaillé ensemble pour définir les sujets qu'ils souhaitent aborder avec les responsables politiques. Parmi les priorités identifiées figurent le pouvoir d'achat, l'emploi et l'avenir de la Belgique. Ils souhaitent également comprendre les décisions prises depuis les élections et leurs conséquences directes sur leur quotidien. Le fait de retrouver les mêmes jeunes face aux différents responsables politiques permettra également de mettre leurs réponses en perspective et de vérifier la cohérence des discours électoraux.

L'expertise au service du dialogue

Pour préparer et accompagner ces rencontres, les jeunes peuvent compter sur deux figures majeures du journalisme belge. Hakima Darhmouch, ancienne journaliste et Présidente de la section Presse de l'IHECS, anime les rencontres auprès des jeunes, au cœur du dispositif. Elle est témoin de leurs préoccupations et forme celles et ceux qui façonneront les médias de demain. Laurent Henrard, journaliste politique à la RTBF, apporte son expertise des dossiers politiques et des sujets abordés. Son rôle est crucial pour ne pas laisser passer des réponses factuellement incorrectes.

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Une démarche pour renforcer la démocratie

Cette initiative s'inscrit dans la continuité du travail engagé par la RTBF autour de la participation des jeunes à la vie démocratique. Lors des élections de 2024, la chaîne a déjà mis en place des dispositifs pour encourager l'engagement civique. La RTBF veut aujourd'hui permettre aux primo-votants de continuer à interroger les responsables politiques entre deux scrutins, sur les décisions prises et les engagements annoncés. Ce format vise à maintenir le dialogue après les urnes, assurant que les voix de la jeunesse restent audible dans l'espace public.

Disponibilité et diffusion des échanges

Les cinq rencontres seront enregistrées dans le nouveau bâtiment de Media Square. Elles serviront de base à l'émission de 90 minutes, diffusée le mercredi 9 décembre à 20h20 sur RTBF La Une. Pour permettre au public de découvrir l'ensemble des échanges, chaque rencontre d'environ une heure sera également disponible en intégralité sur RTBF Auvio. RTBF Tarmac proposera de son côté des contenus digitaux autour de l'opération, des questions posées par les jeunes et des réponses des responsables politiques. Rendez-vous le 9 décembre à 20h20 pour suivre cette avancée démocratique.