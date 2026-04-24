RTL tvi : L'émission « Je vous dérange » sanctionnée par le Conseil de déontologie journalistique

Le Conseil de déontologie journalistique a critiqué l'émission « Je vous dérange : Sans boulot : tous fraudeurs ? » de RTL tvi pour son manque de rigueur et sa représentation stéréotypée des bénéficiaires d'aides sociales. RTL info conteste la décision, défendant la liberté de la presse et son droit de traiter des sujets sensibles.

Le Conseil de déontologie journalistique a rendu une décision significative le 15 avril concernant l'émission « Je vous dérange : Sans boulot : tous fraudeurs ?

» diffusée sur RTL tvi. L'émission, qui explorait la situation des bénéficiaires d'aides sociales et le fonctionnement du système d'assistance sociale, a été jugée non conforme aux principes déontologiques journalistiques. Bien que le sujet traité soit d'intérêt général et que le journaliste dispose de la liberté rédactionnelle nécessaire pour sélectionner les témoignages pertinents, le CDJ a identifié des lacunes importantes dans l'enquête. Ces lacunes se manifestent par l'omission d'informations cruciales et l'utilisation de raccourcis simplificateurs lors de l'investigation.

Compte tenu de la sensibilité particulière de la question, le Conseil a conclu à un manque de rigueur dans l'enquête et a estimé que ces raccourcis et omissions contribuaient à une image stéréotypée et négative des bénéficiaires d'aides sociales. Cette représentation les assimile à une catégorie de personnes privilégiées, démotivées et potentiellement frauduleuses, conduisant à leur stigmatisation et à une incitation indirecte à la discrimination.

Le CDJ a souligné que le journaliste et le média n'ont pas suffisamment pris en compte les droits des personnes interrogées, souvent peu habituées aux médias, et n'ont pas évalué de manière adéquate l'impact potentiel de l'information diffusée sur leur vie. La décision complète du CDJ est accessible en ligne. RTL info a réagi à cette décision en contestant les conclusions du Conseil de déontologie journalistique.

La rédaction de RTL Belgium SA affirme que toute remise en question déontologique ne doit pas compromettre la liberté de la presse, l'indépendance des rédactions et la liberté éditoriale, des piliers essentiels d'une société démocratique. Elle insiste sur le droit des médias à traiter de manière indépendante, rigoureuse et responsable les sujets sociaux difficiles, sensibles ou controversés qui préoccupent les citoyens et alimentent le débat public.

RTL Belgium souligne également que le traitement journalistique des réalités sociales complexes nécessite de montrer la diversité des situations, y compris les contradictions et les difficultés, sans pour autant tomber dans la généralisation ou la stigmatisation. L'information sur des cas spécifiques ne doit pas être interprétée comme une condamnation d'une catégorie entière de la population. Le rôle des médias est également de documenter les réalités du terrain, parfois inconfortables, afin de permettre au public de mieux comprendre les enjeux collectifs.

La rédaction précise que la décision du CDJ concerne un programme spécifique, réalisé dans un contexte particulier et avec des choix narratifs propres, et ne doit pas être interprétée comme une remise en cause générale des enquêtes journalistiques sur des sujets sensibles. La rédaction de RTL Belgium estime que le CDJ a dépassé son rôle en refaisant l'enquête et en évaluant le travail journalistique au-delà de ses compétences.

Elle s'étonne que l'absence de transparence ait été retenue sans preuves factuelles objectives, sur la base de témoignages concordants des plaignants, alors que la rédaction affirme avoir clairement exposé les intentions du reportage aux personnes interrogées, tant lors de la préparation que du tournage. Cette situation, selon RTL Belgium, revient à trancher entre des versions contradictoires sans preuves suffisantes.

La rédaction plaide pour une évaluation basée sur des faits établis et vérifiables, afin de garantir la solidité de l'analyse et de justifier tout constat de manquement déontologique. Elle s'interroge sur l'interprétation et la portée réelle de cette décision, ainsi que sur les intentions qui la sous-tendent.

Enfin, RTL Belgium réaffirme que la déontologie doit accompagner et éclairer le journalisme, sans l'entraver, et ne doit pas devenir un facteur d'autocensure susceptible de décourager les rédactions d'enquêter sur les sujets les plus délicats. Il serait préjudiciable au débat public que certaines thématiques deviennent plus difficiles à traiter en raison d'une insécurité éditoriale croissante. Les émissions « Je vous dérange » sont disponibles sur RTL play





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