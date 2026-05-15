Rudi Garcia dévoile la sélection de 26 Diables Rouges pour la Coupe du monde 2026

Rudi Garcia a dévoilé la sélection de 26 Diables Rouges qui disputeront la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique du 11 juin au 19 juillet. Le sélectionneur français a justifié ses choix en deux temps, en listant ses critères et en expliquant les cas particuliers.

Rudi Garcia a dévoilé ce vendredi la sélection de 26 Diables Rouges qui disputeront la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique du 11 juin au 19 juillet.

Le Français a justifié ses choix en deux temps. D'abord en listant ses critères : notion de groupe, performances sportives, complémentarité du groupe, vivre-ensemble et enfin équilibre, entre l'expérience et la jeunesse mais aussi entre les postes. Après avoir listé les 26 Diables qui s'envoleront pour l'Amérique, Garcia s'est penché sur les cas particuliers. Morceaux choisis.

Sur Matias Fernandez-Pardo.

'Il a choisi d'être belge sportivement. (... ) On l'a rencontré avec Vincent Mannaert, on a été satisfaits de sa décision de jouer pour la Belgique et on lui a expliqué notre projet vis-à-vis de lui. On apprécie le fait qu'il joue avant-centre avec Bruno Genesio.

Il a performé, avec 8 buts et 4 ou 5 passes décisives. Il joue régulièrement et c'est important. (... ) On a voulu devant, au poste d'attaquant axial, ne pas avoir trop de joueurs qui ne jouent pas en club.

L'avantage de Matias, c'est qu'il joue tout le temps, marque, est en confiance et sera prêt pour le début de la Coupe du monde. Et on a l'assurance de la FIFA qu'il pourra être dans la sélection le 1er juin.

' Sur Romelu Lukaku. 'Romelu est guéri mais hors de forme. Notre challenge, et on a déjà commencé, c'est de le remettre en forme. Je ne suis vraiment pas sûr qu'il sera à 100% au début de cette Coupe du monde mais ce n'est pas très important.

Il faut qu'on le remette au mieux de la forme qu'il pourra récupérer et qu'il puisse nous aider. On ne sait pas s'il pourra démarrer les matches. On espère qu'il pourra entrer en jeu et que sa progression soit bonne au fur et à mesure de ce Mondial.

' Sur Zeno Debast et son état de forme. 'On sait qu'il est blessé. Si on l'a pris, c'est aussi parce que ce sera une Coupe du monde différente, avec un match en plus, donc huit, pour aller au bout. (...

) Ce genre de blessure va évoluer positivement de semaine en semaine. On aura aussi des points de passage, comme fin mai où on donnera la liste à la FIFA... même si on peut la changer jusqu'au 14 juin !

' Plus d'informations à suivre... Les Diables Rouges entameront leur campagne dans la poule G du Mondial par un match contre l'Égypte le 15 juin prochain à 21 heures. Suivront des duels face à l'Iran, le 21 juin à 21 heures, et face à la Nouvelle-Zélande le 27 juin à 5 heures du matin





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