Rudi Garcia dévoile son équipe pour la Coupe du Monde 2026 : surprises et choix forts

Rudi Garcia, sélectionneur de la Belgique, a dévoilé ce vendredi sa liste de 26 joueurs pour la Coupe du Monde 2026. Quelques surprises et des choix forts, notamment en attaque. Pour Vincenzo Ciuro, directeur de RTL Sports, il place clairement sur un mélange d’expérience et de polyvalence avec un faible pour les profils issus du championnat français.

La Coupe du Monde 2026 approche à grands pas. Rudi Garcia dévoilera sa liste vendredi, sur le coup de 13h, mais vous allez pouvoir vous glisser dans sa peau et faire votre propre sélection dès maintenant !

La Coupe du Monde débute officiellement le 11 juin, mais pour les supporters, le premier grand moment du tournoi se passera déjà ce vendredi. C’est à 13h que Rudi Garcia dévoilera sa liste pour le tournoi estival, composée plus que probablement de 26 joueurs. Mais on le sait, il existe 11 millions de sélectionneurs en Belgique. Alors c’est à vous de jouer !

Choisissez 26 joueurs et créez votre liste idéale, composée exclusivement de vos joueurs préférés. L'occasion pour vous de vous exprimer et de vous glisser, le temps de quelques minutes, dans la peau du sélectionneur de la Belgique.

"Ca montre quelque chose de très clair" : que faut-il retenir de la sélection de Rudi Garcia pour la Coupe du monde 2026 ?

Quelques surprises et une base solide : voici la liste des Diables Rouges pour la Coupe du monde 2026 Bien entendu, j’ai voulu l’éviter : Paolo Falzone fait des aveux involontaires, l’avocat Jean-Philippe Mayence affirme que "toute sa défense tombe à l’eau" Fusillade à Ans : le parquet indique que neuf hommes de nationalité palestinienne ont été arrêtés le jour des faits, quatre suspects sont toujours détenusLes banques trient leurs clients comme des déchets : François invité à partir de sa banque car il n’a pas "50.000 euros" sur son compteUn joueur avec un profil que personne d’autre n’a : Rudi Garcia loue les qualités de Matías Fernández-Pardo, nouveau Diable Rouge Après avoir donné sa sélection pour la Coupe du monde 2026, Rudi Garcia a évoqué le cas de Matias Fernandez-Pardo, de son rôle, mais aussi de son envie de jouer pour les Diables Rouges. Des propos récoltés par Renaud Terreur





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