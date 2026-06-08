Rudi Garcia explique comment les Diables Rouges vont gérer le décalage horaire à la Coupe du monde

Le sélectionneur des Diables Rouges, Rudi Garcia, a expliqué comment les joueurs vont gérer le décalage horaire lors de la Coupe du monde.

Le sélectionneur des Diables Rouges , Rudi Garcia , a expliqué comment les joueurs vont gérer le décalage horaire lors de la Coupe du monde. L'avion des Diables Rouges arrivera en effet à 15h heures locales à Seattle tandis qu'il sera déjà minuit en Belgique.

Un jet-lag délicat à encaisser et pour lequel toute une procédure a été mise en place. Les joueurs seront invités à faire une petite activation au centre d'entraînement après leur arrivée. Cela va durer jusqu'à ce qu'ils dînent vers 19h. Garcia a également parlé des ambitions des Diables Rouges à la Coupe du monde.

Il a affirmé que l'équipe a fait une bonne préparation mais qu'elle sera mise à l'épreuve de la compétition contre l'Egypte. Les joueurs vont devoir gérer Marmoush et Salah, deux joueurs égyptiens très talentueux. Garcia a également rappelé que l'équipe ne gagnera certainement pas tous ses matches 5-0. Il a également précisé que chaque matin, les joueurs vont devoir gérer le décalage horaire et qu'il faudra y aller avec humilité.

L'équipe belge débutera son tournoi contre l'Egypte le 15 juin à Seattle et défiera ensuite l'Iran le 21 juin à Los Angeles puis la Nouvelle-Zélande le samedi 27 juin à Vancouver





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