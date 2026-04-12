Rudy Morren dénonce le manque de réaction face au lien possible entre Parkinson et les pesticides

L'acteur Rudy Morren, atteint de la maladie de Parkinson, critique vivement l'inaction des autorités face à la possible corrélation entre cette maladie et l'exposition aux pesticides. Il appelle à une prise de conscience et à des mesures concrètes pour protéger les populations.

“Nous sommes 50 000 personnes atteintes de cette fichue maladie, et d'ici 2030, nous pourrions être 100 000. On sait quelle pourrait être la cause, et pourtant rien ne se passe. N'est-ce pas terrible ?” C'est ce que déclare l'acteur et écrivain Rudy Morren à propos de l'absence de politique concernant un lien possible entre la maladie de Parkinson et les pesticides, dans l'émission 'Touché' sur Radio 1.

\Selon Morren, le lien possible entre la maladie de Parkinson et les pesticides n'est pas pris suffisamment au sérieux, malgré les recherches et les signaux disponibles depuis des années. “Ces chiffres attendent depuis des années. Faites quelque chose. Mais rien ne se passe”, dit-il. Il souligne que le problème doit, selon lui, être abordé au niveau européen. “Je ne suis ni agriculteur ni entrepreneur, mais il est inacceptable de savoir d'où cette maladie pourrait venir et de ne rien faire contre ?”, dit-il. Pour lui personnellement, il n'est plus nécessaire de déterminer la cause exacte. “Mais pour les centaines de milliers de personnes qui pourraient encore l'attraper, il est essentiel que quelque chose soit fait.” Morren avait 55 ans lorsqu'en 2018, alors qu'il écrivait, il a remarqué que son bras gauche faisait des mouvements étranges. “Ce bras ne cessait de battre. J'ai immédiatement appelé le médecin”, raconte-t-il. Après plusieurs examens, le diagnostic est tombé : la maladie de Parkinson. Les conséquences ont été importantes. En raison du manque de dopamine, son cerveau ne transmet parfois plus de signaux à ses muscles. “J'ai constamment l'impression que mon corps vibre à 10 000 volts. C'est présent 24 heures sur 24”, décrit Morren son état. \Son dernier jour de tournage pour 'De zonen van Van As' est devenu un cauchemar. “J'avais l'impression de parler chinois. J'étais très confus.” Ce fut immédiatement ses adieux au métier d'acteur. “Je ne voulais pas être le maillon faible d'un groupe.” Après sept années relativement stables, son état s'est soudainement détérioré. Des gestes simples sont devenus impossibles. “Préparer un sandwich me prenait des heures. Ma qualité de vie était nulle.” Un traitement par stimulation cérébrale profonde a apporté de la perspective. “Lors de cette intervention, des électrodes sont placées profondément dans le cerveau. Ces électrodes garantissent que la dopamine est stimulée d'une manière plus ou moins naturelle”, explique Morren. L'opération lui a redonné une grande partie de sa vie. Il a également trouvé un nouveau moyen d'expression dans l'écriture. “Quand je m'assois à mon bureau, tout cela disparaît. Je ne suis jamais malade quand j'écris.” Durant sa période la plus difficile, Morren a pu compter sur son entourage. Pendant des semaines, quelqu'un venait chaque jour pour cuisiner et lui tenir compagnie. “Le capital que vous avez, ce sont vos amis. Ce ne sont pas vos sous. Plus vous avez d'amis, plus vous êtes riche. Et je suis si riche.” Nic Balthazar a réalisé un documentaire sur Morren, qui, après son diagnostic de Parkinson, a rassemblé une équipe d'une force étonnante autour de lui et a découvert que la solidarité est peut-être la forme la plus belle et la plus importante de soins de santé. 'Team Rudy' est à voir au cinéma à partir du 20 mai et peut également être demandé par des associations et des groupes via. Restez informé grâce à notre newsletter hebdomadaire 'VRT Cultuur Update' et obtenez des conseils culturels passionnants et gagnez des billets





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