Le texte examine les raisons profondes et critiques qui entourent la hausse des taux d'inscription des demandeurs d'emploi en formation pour des métiers en pénurie. Il procédera par un rappel de la situation précédente et de la perspective annoncée à la fin de l'année 2024, avant d'examiner les changements observés dans les comportements et les wykorzystywtions en période de crise.

Ce texte aborde un sujet au sujet duquel il y a de vive polémique : les taux d'inscription des demandeurs d'emploi inscrits dans une formation pour un métier en pénurie d'ici à la fin de 2025, qui accroissent de plus de 120% par rapport à la même période en 2024.

Ces augmentations sont observées en particulier ces derniers mois de 2025, lorsque l'entrée en vigueur de la limitation au temps des allocations de chômage a été annoncée. En quoi ces augmentations notent-elles un regain d'intérêt pour les formations dans le contexte de l'annonce des vagues d'exclusion du chômage ? Et ce n'est pas la seule polémique qu'elles font susciter, avec des remarques critiquant les abus et la suspicion du gouvernement vis-à-vis des citoyens et des travailleurs





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