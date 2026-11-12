Le PSV Eindhoven serait intéressé par Kevin De Bruyne, bien que l'opération soit jugée peu probable en raison de la fin imminente de son contrat avec Naples.

Le monde du football international est actuellement agité par des rumeurs concernant la future carrière de Kevin De Bruyne. Bien que la plupart des analystes s'attendent à ce que l'aventure du milieu de bande belge à Naples se termine à l'issue de la saison en cours, des informations émanant des Pays-Bas et d'Italie suggèrent une possibilité de transfert plus précoce, dès le mercato hivernal.

Le PSV Eindhoven vise Kevin De Bruyne

Le PSV Eindhoven, géant du championnat néerlandais, serait particulièrement intéressé par le Diable Rouge. Selon plusieurs sources fiables, le club aurait déjà entamé des démarches concrètes pour séduire le joueur, qui possède d'ailleurs une résidence personnelle dans la province du Limbourg, à une distance raisonnable de l'enceinte du PSV. Des contacts auraient été noués entre l'entourage de Kevin De Bruyne et la direction sportive de l'équipe, ce qui indique un sérieux intérêt commercial et sportif de la part des Néerlandais.

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Cependant, il convient d'apporter des nuances importantes à cette hypothèse de transfert. Les indicateurs du marché, notamment ceux de l'indice RTL, restent au rouge quant à la viabilité d'une telle opération pour l'immédiat. Naples traverse actuellement une période difficile sur le plan financier et sportif, ce qui pourrait théoriquement l'inciter à se séparer d'un salaire important.

Néanmoins, De Bruyne demeure un joueur clé et une figure emblématique du club napolitain. De plus, sa situation contractuelle limite considérablement sa valeur marchande : son contrat arrive à expiration en juin prochain, ce qui signifie que Naples ne pourra prétendre à aucune compensation financière significative auprès d'un autre club. Pour un joueur de trente-cinq ans, il est extrêmement rare qu'un autre club soit prêt à investir des sommes importantes, surtout lorsqu'il reste seulement six mois de contrat.

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L'absence de frais de transfert à payer ne compense pas les risques associés à un tel profil et la baisse potentielle de performance liée à l'âge. En parallèle de ces spéculations sportives, l'actualité belge est marquée par une tension politique croissante. Les négociations budgétaires entrent dans une phase critique, avec le président de la N-VA, Bart De Wever, multipliant les réunions pour tenter de former un nouveau gouvernement.

Tensions budgétaires et Diables Rouges

L'opposition se dit prête à engager le dialogue mais souhaite un scénario différent de celui actuellement envisagé par les partis au pouvoir. Cette instabilité politique contraste avec les bonnes nouvelles venues du terrain, où les Diables Rouges se préparent pour leur match contre la Turquie en Ligue des Nations.

Par ailleurs, d'autres actualités internationales comme la démission du CEO de Nvidia ou l'évolution du barça de Rodri occupent également une partie de la presse, mais le sort de Kevin De Bruyne reste au cœur des débats des amateurs de football, même si la réalité du marché suggère que son départ hivernal reste peu probable compte tenu des contraintes économiques et contractuelles en place.