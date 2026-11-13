Russell Brand condamné à 10 ans et 6 mois de prison pour agressions sexuelles

Le comédien britannique Russell Brand a été condamné à 10 ans et 6 mois de prison pour viols et agressions sexuelles entre 2004 et 2009, alors que nouvelles accusations émergent.

Le comédien et chroniqueur britannique Russell Brand a été officiellement condamné à une peine de prison de 10 ans et 6 mois par la justice londonienne pour des actes de violence sexuelle commis entre les années 2004 et 2009. Cette décision judiciaire majeure, rendue publique récemment, marque la conclusion d'un procès qui a mis au jour des comportementsexuellement agressifs et non consentis de la part de la figure publique controversée.

Nouvelles révélations des médias britanniques

Des enquêtes menées conjointement par The Times et The Sunday Times ont fait émerger les témoignages de six femmes supplémentaires accusant Russell Brand de passages à l'acte sexualisés inappropriés. Ces publications détaillent des incidents survenant sur une longue période, où des jeunes femmes se disent avoir été ignorées dans leur refus de participer à des interactions sexuelles, certaines déclarant avoir été contraintes physiquement ou psychologiquement face à l'insistance de l'artiste.

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Un témoignage spécifique rapporte qu'une femme de 19 ans à l'époque des faits a demandé à Russell Brand à plusieurs reprises de s'arrêter car les rapports lui causaient de la douleur, ce que l'accusé n'aurait pas respecté. Après l'acte, le comédien aurait affirmé que tout s'était déroulé avec un consentement mutuel, une version des faits contestée par la plaignante qui souligne l'absence totale de respect de ses limites physiques et émotionnelles durant ces rencontres.

Relations troubles et pressions psychologiques

Une autre femme témoigne d'une relation intermittente dans la seconde moitié des années 2000, où Russell Brand a tenté à plusieurs reprises d'engager des rapports sexuels sans protection, malgré les objections répétées de la jeune femme. Elle raconte avoir fini par céder par peur de représailles potentielles, indiquant que l'artiste lui avait assuré plus tard ses remords par message texte, ce qui l'avait poussée à minimiser la gravité de l'incident initialement.

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D'autres accusations incluent des gestes non désirés envers des admiratrices, comme le fait pour Russell Brand de toucher une femme de la vingtaine dans son sous-vêtement lors d'une rencontre publique. Une victime rapporte également qu'il l'aurait suppliée de se livrer à des actes sexuels en lui proposant de l'argent en échange, une démarche qu'elle dépeint comme une tentative explicite de commercialisation de son corps et de manipulation financière.

Incidents à la télévision et conséquences légales

Un incident survenu en 2006 lors de l'apparition d'une femme dans une émission de télévision présentée par Russell Brand a également été révélé. Après avoir gagné un concours musical de la BBC et été invitée dans son show, la jeune femme raconte qu'une visite à son domicile a tourné court lorsqu'elle a refusé de lécher la lunette des toilettes, provoquant la colère immédiate de l'hôte qui interprétait ce refus comme une insubordination à son autorité.

La justice a statué que Russell Brand purgera probablement une partie significative de sa peine avant d'être éligible à une libération conditionnelle, la BBC News indiquant qu'il devrait rester en détention effective pendant au moins sept ans. Cette décision reflète la gravité des condamnations pour viol et agression sexuelle, tout en laissant la porte ouverte à des contrôles stricts après sa sortie de prison dans le cadre de sa probation finale.

Investigations policières et réactions juridiques

En parallèle de cette condamnation historique, la Police Londinienne a ouvert une nouvelle enquête concernant deux accusations supplémentaires de viol portées contre le comédien britannique. Ces developments sont d'autant plus significatifs que les révélations récentes ont été publiées uniquement après la fin du procès initial pour garantir l'équité des procédures judiciaires précédentes et la protection des témoins impliqués.

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Le représentant légal de Russell Brand n'a pas commenté directement le contenu des nouvelles accusations publiques, mais a indiqué envisager des recours juridiques préliminaires similaires à des injonctions temporaires pour tenter de contester ou limiter la diffusion de ces témoignages. Ces actions en justice s'ajoutent aux précédentes critiques du réseau de télévision BBC qui avait également signalé l'émergence de nouvelles plaintes pour violence sexuelle contre sa vedette culturelle populaire.