Russell triomphe à Imola dans une course pleine de rebondissements

George Russell remporte le Grand Prix d'Emilie-Romagne après une course marquée par des incidents, des stratégies audacieuses et une erreur de Charles Leclerc dans le dernier tour. Kimi Antonelli conserve la tête du championnat.

Le Grand Prix d'Emilie-Romagne a offert un spectacle palpitant et riche en rebondissements, confirmant la domination grandissante de George Russell et la performance impressionnante de Kimi Antonelli .

Dès le départ, la course a été marquée par un incident impliquant Max Verstappen, qui a perdu le contrôle de sa monoplace, permettant à Charles Leclerc de prendre la tête, avant d'être rapidement dépassé par un Kimi Antonelli agressif et déterminé. L'Italien a su imposer son rythme et conserver la première position pendant plusieurs tours, démontrant une maîtrise remarquable de sa voiture et une stratégie de course efficace.

Cependant, la course a pris un tournant dramatique avec l'intervention du safety car, consécutive à une erreur d'Isack Hadjar et, plus spectaculairement, à un tonneau impressionnant de Pierre Gasly suite à un contact avec Liam Lawson. Ces incidents ont immédiatement créé un dilemme stratégique pour les équipes : opter pour un arrêt au stand immédiat pour changer de pneus, ou attendre l'éventualité d'une averse qui pourrait bouleverser la donne.

Ce moment de course a été crucial, et les décisions prises par les équipes ont largement influencé le résultat final. George Russell et Charles Leclerc, dont les arrêts au stand ont été initialement compromis par des problèmes de timing, ont finalement décidé de rentrer aux stands pour monter des pneus durs, espérant bénéficier d'une meilleure adhérence sur le long terme.

Les pilotes en tête, Antonelli et Norris, ont initialement choisi de rester en piste, tentant de maximiser leur avantage avant de finalement céder à la pression et effectuer leur propre arrêt. La pluie tant attendue ne s'est finalement pas matérialisée, obligeant tous les pilotes à opter pour les pneus durs. C'est dans ce contexte que George Russell a réalisé un arrêt aux stands exceptionnel, ressortant en tête de la course et prenant le contrôle des opérations.

Le protégé de Toto Wolff a ensuite fait preuve d'une grande solidité et d'une défense impeccable, repoussant les attaques incessantes de Lando Norris et confirmant ainsi son impressionnant début de saison. Cette victoire, la troisième de sa carrière et la troisième consécutive, témoigne de son talent exceptionnel et de la compétitivité de la monoplace Mercedes.

La fin de course a été marquée par une erreur coûteuse de Charles Leclerc, qui a perdu le contrôle de sa Ferrari dans le dernier tour alors qu'il se battait pour la troisième place avec Oscar Piastri. Cette erreur a permis à George Russell et Max Verstappen de le dépasser dans les derniers mètres, reléguant le Monégasque à la sixième place. Lewis Hamilton, sur la deuxième Ferrari, a terminé septième, devant un solide Franco Colapinto et les deux pilotes Williams.

Kimi Antonelli, malgré un incident en début de course, a su limiter les dégâts et consolider son avance au championnat, avec désormais 20 points d'avance sur son coéquipier britannique. Le Grand Prix d'Emilie-Romagne a donc été une course pleine d'émotions, de stratégies audacieuses et de performances remarquables, confirmant la passion et l'incertitude qui caractérisent la Formule 1.

Les fans attendent désormais avec impatience le Grand Prix du Canada dans trois semaines, où l'on pourra assister à la suite de cette saison prometteuse et à la confirmation de la domination de George Russell et de la montée en puissance de Kimi Antonelli. La bataille pour le championnat s'annonce plus serrée que jamais, avec des pilotes talentueux et des équipes déterminées à remporter la victoire





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