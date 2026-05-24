The mayor of Kiev, Vitali Klitschko, reported two deaths and 56 injuries in the capital city due to nighttime bombings. Two more fatalities and nine injuries were reported in the region of the capital. A school in the Shevchenkivsky district was hit, and a strike on another school caused a blockage by debris. The Ukrainian Air Force detected 600 drones and 90 missiles in the night of Saturday to Sunday. The president of Ukraine, Volodymyr Zelensky, claimed that Russia used a nuclear-capable missile, the Orechnik, in the attack on Bila Tserkva. The Russian army deployed the Orechnik, a hypersonic missile, in Belarus, which is a Russian ally and borders several NATO and EU countries, including Poland, Lithuania, and Latvia, as well as Ukraine.

Le bilan des victimes des bombardements nocturnes est monté à deux morts et 56 blessés dans la capitale durement touchée, a indiqué le maire de Kiev, Vitali Klitschko , sur Telegram.

Deux personnes ont également été tuées dans la région de la capitale et neuf ont été blessées, dont une enfant. Selon le maire de Kiev, une école a été touchée dans le quartier de Shevchenkivsky, et une frappe'd'un autre établissement scolaire a entraîné le blocage, par des débris, de l'entrée d'un abri où sont réfugiés des habitants. 600 drones et 90 missiles ont touché l'Ukraine dans la nuit de samedi à dimanche, ont indiqué les forces de l'air ukrainienne.

Au total, l'armée de l'air ukrainienne a détecté 55 missiles et 549 drones ont été interceptés. Volodymyr Zelensky a également affirmé que la Russie avait fait usage d'un missile de portée intermédiaire Orechnik, à capacité nucléaire. Trois missiles russes sur une infrastructure d'approvisionnement en eau, un marché incendié, des dizaines d'immeubles résidentiels endommagés, plusieurs écoles ordinaires, et il (le président russe Vladimir Poutine, ndlr) a lancé son 'Orechnik' contre Bila Tserkva. Ils sont vraiment fous.

L'armée russe a déployé l'Orechnik, son missile hypersonique le plus récent à capacité nucléaire, l'année dernière en Biélorussie . Ce pays allié de Moscou est frontalier de trois Etats membres de l'Otan et de l'Union européenne - la Pologne, la Lituanie et la Lettonie - ainsi que de l'Ukraine.

Moscou a déjà employé l'Orechnik à deux reprises depuis le début de son invasion de l'Ukraine en février 2022: en novembre 2024 contre une usine militaire, et en janvier 2026 contre une usine aéronautique de l'ouest de l'Ukraine, près des frontières de l'Alliance atlantique. Le président russe Vladimir Poutine avait promis une réponse militaire après une frappe de drones ukrainiens dans la nuit de jeudi à vendredi sur des bâtiments éducatifs de Starobilsk, dans la région ukrainienne de Lougansk (est) occupée par Moscou, qui a fait au moins 18 morts et plus de 40 blessés.

Kiev a démenti avoir visé des cibles civiles et a affirmé avoir frappé une unité russe de drones stationnée dans la région. Le président Zelensky a appelé la communauté internationale à faire''répondrait entièrement et de manière égale à chaque frappe russe. Dans le centre de l'Ukraine, des bombardements russes ont fait au moins sept blessés dans la région de Dnipropetrovsk, et onze dans celle de Tcherkassy, selon les autorités régionales





RTBFinfo / 🏆 2. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Russian Airstrikes In Ukraine Vitali Klitschko Orechnik Missile Ukrainian Air Force Ukrainian President Volodymyr Zelensky Russian Army Deployment In Belarus NATO And EU Countries Bordering Belarus

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

4 mensen doden bij Oekraïense drone-aanval, 5 gewonden bij aanval op universiteitshoofdburcht in regio DonetskRussian authorities report that an Ukrainian drone killed 4 people and injured 35 children during an attack on a university in the Russian-controlled region of Donetsk, while Ukrainian President Zelensky shares images of a massive drone attack on a drone pilot training camp, claiming dozens of Russians are killed.

Read more »

Frappe d'avions au Lycée et au dortoir à Lougansk dans l'est de l'UkraineUne frappe de drones ukrainiens a visé dans la nuit de jeudi à vendredi un dortoir et un lycée professionnel à Lougansk, une ville majoritairement russophone de l'est de l'Ukraine. Selon les autorités russes, le bilan est lourd avec au moins 18 morts et plusieurs disparus.

Read more »

Nouvelles en françaisCet après-midi, un incendie important a éclaté à Charleroi, tandis qu'un homme était activement recherché par la police à Bruxelles et un randonneur belge de 62 ans revenait dans les bras de ses proches après huit jours passés en liberté en France. Nathalie Marquay-Pernaut, l'ex de Patrick Bruel, s'est confiée sur la polémique qui entoure le chanteur français. Virginie Efira a reçu la Palme de la « pire actrice » du Festival de Cannes par un célèbre quotidien français, tandis que Miley Cyrus a reçu son étoile sur le Walk of Fame de Hollywood. Donald Trump a évoqué un accord qui se rapproche grandement avec l'Iran, tandis que la SPA de La Louvière a pris une décision radicale à l'occasion de ses 100 ans. Enfin, le conveyeur en exil russian Vladimir Poutine a dénoncé un acte terroriste en Ukraine, où au moins 18 mineurs sont décédés après une frappe sur un territoire annexé par Moscou.

Read more »

Actualités en françaisUn ensemble de nouvelles en français, comprenant des sujets tels que l'accord entre les États-Unis et l'Iran, la défaite du Standard contre Charleroi, la tentative d'assassinat contre Trump, la Palme de la pire actrice donnée à Virginie Efira, le conflit au Moyen-Orient et la découverte de 18 mineurs décédés en Ukraine.

Read more »