Russian President Vladimir Poetin has announced that an end to the conflict in Ukraine is coming and is open to meeting with Ukrainian President Volodymyr Zelensky if a long-term ceasefire agreement is reached. Belgian Minister of Foreign Affairs Maxime Prévot calls the Russian accusations against the Baltic states of collaborating with Ukrainian drone attacks on Russia 'pure fantasy'. Germany proposes giving Ukraine the special status of an 'associated member' within the European Union to speed up its accession process. The Ukrainian president Volodymyr Zelensky has been asking for full membership, preferably by 2027. NATO air forces have shot down an Ukrainian drone in the airspace of Estonia. Russian President Vladimir Poetin is traveling to China for a state visit, where discussions on the conflicts in Iran and Ukraine are expected to take place.

De Russische president Poetin heeft aangekondigd dat er 'een einde aan deze kwestie komt' en dat hij open staat voor een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky als er een langdurig vredesakkoord is.

Maxime Prévot, minister van Buitenlandse Zaken, noemt de Russische beschuldigingen dat de Baltische staten zouden meewerken aan Oekraïense droneaanvallen tegen Russisch grondgebied 'pure fantasie'. België staat volledig achter de Baltische staten en ziet een dreiging tegen één lidstaat als een dreiging tegen de hele Europese Unie en tegen de NAVO. Er zijn incidenten met Oekraïense drones geweest, waarbij Rusland de Baltische staten beschuldigt van mee te werken met de droneaanvallen.

Duitsland stelt voor om Oekraïne binnen de Europese Unie de bijzondere status van 'geassocieerd lid' te geven, om tegemoet te komen aan de vraag van Kiev om snel bij de EU te kunnen aansluiten. Oekraïne vraagt al lang om een volwaardig lidmaatschap, liefst al in 2027. Litouwen heeft het dronealarm opgeheven en de bevolking mag haar schuilplaats verlaten. De NAVO-luchtpolitie heeft een Oekraïense drone in het luchtruim van Estland neergeschoten.

De Russische president Vladimir Poetin reist naar China voor een staatsbezoek, waar verschillende dossiers zullen worden besproken, waaronder de oorlogen in Iran en Oekraïne





Collaboration Militaire renforcée entre Chine et Russie inquiète les EuropéensThe German daily Die Welt reports that China secretly trained hundreds of Russian soldiers, some of whom were deployed to Ukraine.

Russian President Poetin Open for Talks with Zelensky, German Chancellor Proposes Special Status for Ukraine in EUThe Russian president, Vladimir Poetin, has expressed optimism about finding a solution to the conflict in Ukraine and is open to talks with the Ukrainian president, Volodymyr Zelensky. Meanwhile, the German chancellor, Friedrich Merz, has proposed giving Ukraine the special status of an 'associated member' within the European Union, which would expedite the country's membership process and address Kiev's desire for faster EU accession.

