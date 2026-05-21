Russian President Poetin Open for Talks with Zelensky, German Chancellor Proposes Special Status for Ukraine in EU

The Russian president, Vladimir Poetin, has expressed optimism about finding a solution to the conflict in Ukraine and is open to talks with the Ukrainian president, Volodymyr Zelensky. Meanwhile, the German chancellor, Friedrich Merz, has proposed giving Ukraine the special status of an 'associated member' within the European Union, which would expedite the country's membership process and address Kiev's desire for faster EU accession.

De Russische president Poetin zegt over de oorlog in Oekraïne dat er "een einde aan deze kwestie komt" en staat open voor een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky "als er een langdurig vredesakkoord is".

De Duitse bondskanselier Friedrich Merz stelt voor om Oekraïne binnen de Europese Unie de bijzondere status te geven van 'geassocieerd lid', waarmee hij tegemoetkomt aan de vraag van Kiev om snel bij de EU te kunnen aansluiten. In zijn voorstel zou Oekraïne geen stemrecht hebben, maar wel toegang krijgen tot vergaderingen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vraagt al lang een volwaardig lidmaatschap, liefst al in 2027.

Eind 2023 werd Oekraïne officieel kandidaat-lid, maar de toetredingsonderhandelingen liepen lange tijd vast op het veto van de gewezen Hongaarse premier Viktor Orban. In Litouwen is het dronealarm dat vanmorgen werd afgekondigd opnieuw opgeheven. De bevolking mag haar schuilplaats verlaten, meldt het leger. De inwoners van de hoofdstad Vilnius kregen rond 10 uur lokale tijd een bericht op hun smartphone: 'Luchtalarm!

Zoek onmiddellijk een schuilkelder of een veilige plek op, zorg voor uw gezinsleden en wacht op verdere instructies.

' Ook vluchten op de internationale luchthaven van Vilnius werden tijdelijk stilgelegd. De president en premier werden naar veilige schuilplaatsen gebracht. Litouwen grenst aan Wit-Rusland, bondgenoot van Rusland. De alarmmelding kwam nadat het leger drone-activiteit in Wit-Rusland had waargenomen.

Boven Litouwen zelf werden geen drones gesignaleerd, aldus persagentschap AP. Vrouwen in Oekraïne mogen weer vrij de grens over, na een beslissing van de regering zijn die regels nu afgeschaft. Voor mannen tussen de 18 en 60 jaar gelden nog wel beperkingen, want door de oorlog is er een dienstplicht in Oekraïne. Voor vrouwen geldt er geen dienstplicht.

Mannen mogen het land meestal niet verlaten, behalve in speciale gevallen, zoals om medische redenen. Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft Oekraïense mannen in het buitenland al meerdere keren opgeroepen om terug te keren en in het leger te dienen. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in het luchtruim van Estland een Oekraïense drone neergehaald, vermoedelijk door Russische storingssystemen.

Tijdens het staatsbezoek van de Russische president Vladimir Poetin naar China voor een staatsbezoek zullen verschillende dossiers aan bod komen, waaronder wellicht de oorlogen in Iran en Oekraïne. Vooral dat laatste conflict ligt momenteel onder een vergrootglas, nadat uitlekte dat de Chinese president Xi Jinping zou hebben gezegd dat Poetin spijt zou kunnen krijgen van de oorlog in Oekraïne. Xi zou die uitspraak hebben gedaan tijdens Trumps bezoek aan China vorige week.

China is niet per se van mening veranderd over de oorlog in Oekraïne, maar wil wel zijn diplomatieke rol op het wereldtoneel benadrukken. Volgens de Financial Times zou die tijdens het staatsbezoek van Donald Trump aan China hebben gezegd dat de Russische president Vladimir Poetin spijt zou kunnen krijgen van de oorlog in Oekraïne. Volgens Euraziëkenner Ria Laenen over de uitspraak van de Chinese president Xi Jinping.

China heeft zich wat de oorlog in Oekraïne betreft steeds op de vlakte gehouden, en volgens haar zal die houding ook niet meteen veranderen





