Russian President Putin Announces End to Ukraine Conflict and Open to Meeting with Zelensky, Oresjnik Rocket Used for Second Time in Ukraine

Russian President Vladimir Putin announced that an end to the conflict in Ukraine is imminent and expressed willingness to meet with Ukrainian President Volodymyr Zelensky if a long-term ceasefire agreement is reached. The Russian military launched a series of airstrikes on Kiev and its surroundings, targeting the Ukrainian capital with a supersonic mid-range missile called the Oresjnik for the second time. The attack resulted in casualties and damage to civilian infrastructure, including a school and residential buildings. The Ukrainian military detected 600 drones and 90 rockets launched by the Russian forces, with 4 fatalities and 13 injuries reported.

De Russische president Poetin heeft verklaard dat er 'een einde aan deze kwestie komt' en dat hij open staat voor een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky als er een langdurig vredesakkoord is.

Het Russische leger heeft vannacht opnieuw een Oresjnik ingezet bij een reeks luchtaanvallen op Kiev en omgeving. Volgens Russische media heeft het ministerie van Defensie bevestigd dat zo'n Oresjnik een supersonische middellangeafstandsraket is die snel kan vliegen en moeilijk te onderscheppen is. Het zou de derde keer zijn dat Rusland de moderne raket inzet in Oekraïne. Volgens de Oekraïense president Zelensky kwam de Oresjnik in Bila Tserkva terecht, een stad ten zuiden van Kiev.

Daarnaast werden nog 3 andere types van raketten ingezet, zoals Iskanders en Kinzjals. Volgens Rusland was de aanval bedoeld om wraak te nemen voor de droneaanval op een schoolgebouw in Loehansk. Daarbij werden volgens Rusland 10 burgers gedood. De aanval van vannacht was volgens Rusland gericht op militaire doelwitten en bedrijven van het 'Oekraïense militair-industriële complex'.

Zelensky spreekt dat tegen en zegt dat onder meer een drinkwaterinstallatie, een markt en tientallen residentiële gebouwen beschadigd zijn. Vitali Klitsjko, de burgemeester van Kiev, spreekt van een 'vreselijke nacht'. De Oekraïense luchtmacht heeft meer informatie gegeven over de Russische aanvallen van afgelopen nacht. Zo zijn er 600 drones en 90 raketten gedetecteerd.

Oekraïne zegt dat het 55 raketten en 549 drones heeft onderschept. Voorlopig zijn er al 4 doden gevallen. Volgens journalist Bruno Beeckman vanuit het Oekraïense Odessa is dit mogelijk de zwaarste aanval sinds het begin van de oorlog. De grootschalige aanval kwam niet als een verrassing, na de waarschuwingen van gisteren.

Rusland kondigde aan dat ze wraak zouden nemen voor het bombardement op een studentenverblijf en een college in het bezette gebied Loehansk. Er zijn veel vraagtekens rond die aanval. Oekraïne ontkent de aanval niet, maar zegt dat het geen studentenverblijf was, maar een belangrijk dronecentrum. Het is onmogelijk te verifiëren.

Rusland waarschuwde ook voor de inzet van de Oresjnik-raket. Oekraïne zegt van wel, maar daarvoor hebben we nog een tweede bron nodig. De Oekraïense hoofdstad Kiev is afgelopen nacht opnieuw aangevallen met Russische raketten en drones. Er vielen zeker 1 dode en 13 gewonden, meldt burgemeester Vitali Klitsjko via Telegram.

In de stad waren meerdere explosies te horen. Volgens journalisten van persbureau AFP schuilden heel wat mensen in een metrostation in het centrum. De militaire autoriteiten spreken van een grootschalige raketaanval. Volgens burgemeester Klitsjko is een school geraakt bij de bombardementen.

Op meerdere plekken ontstond brand en raakten woongebouwen beschadigd. De aanvallen zouden deze ochtend nog steeds aan de gang zijn. De Oekraïense luchtmacht en de Verenigde Staten waarschuwden gisteren al voor een mogelijke aanval met een Oresjnik-raket, een hypersonische middellangeafstandsraket. Het is voorlopig niet duidelijk of die soort raket ook is ingezet.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft informatie gekregen dat Rusland een aanval met de Oresjnik-raket voorbereidt. Dat is een hypersonische middellangeafstandsrake





4 mensen doden bij Oekraïense drone-aanval, 5 gewonden bij aanval op universiteitshoofdburcht in regio DonetskRussian authorities report that an Ukrainian drone killed 4 people and injured 35 children during an attack on a university in the Russian-controlled region of Donetsk, while Ukrainian President Zelensky shares images of a massive drone attack on a drone pilot training camp, claiming dozens of Russians are killed.

Russische president Poetin en Oekraïense president Zelensky over Oekraïne-oorlog en mogelijke ontmoetingDe Russische president Poetin heeft verklaard dat er 'een einde aan deze kwestie komt' en openstaat voor een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky als er een langdurig vredesakkoord is. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft waarschuwingen ontvangen van zijn inlichtingendiensten dat Rusland een aanval met de Oresjnik-raket voorbereidt. Zelensky heeft tekenen van een aanval op Oekraïens grondgebied waargenomen en roept zijn bevolking op zich voor te bereiden. Ook heeft hij beelden gedeeld van een grootschalige drone-aanval op een trainingskamp voor dronepiloten, waarbij tientallen Russen zouden zijn omgekomen. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz stelt voor om Oekraïne binnen de Europese Unie de bijzondere status te geven van 'geassocieerd lid', om tegemoet te komen aan de vraag van Kiev om snel bij de EU te kunnen aansluiten.

Russische president Poetin en Oekraïense president Zelensky over Oekraïne-oorlogDe Russische president Poetin heeft verklaard dat er 'een einde aan deze kwestie komt' en dat hij open staat voor een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky als er een langdurig vredesakkoord is. Kiev is opnieuw aangevallen met Russische raketten en drones, waarbij er zeker 1 dood en 13 gewonden gevallen zijn. De Oekraïense luchtmacht en de Verenigde Staten waarschuwden gisteren voor een mogelijke aanval met een Oresjnik-raket. De Russische autoriteiten melden dat vannacht 4 doden en een veertigtal gewonden zijn gevallen bij een Oekraïense drone-aanval op een universiteit in Loehansk. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties heeft veroordeeld elke aanval op burgers en burgerinfrastructuur. België staat volledig achter de Baltische staten tegen de Russische beschuldigingen van meewerken tot droneaanvallen tegen Russisch grondgebied.

Russian Airstrikes in Ukraine: Two Dead, 56 Wounded, and a Missile LaunchThe mayor of Kiev, Vitali Klitschko, reported two deaths and 56 injuries in the capital city due to nighttime bombings. Two more fatalities and nine injuries were reported in the region of the capital. A school in the Shevchenkivsky district was hit, and a strike on another school caused a blockage by debris. The Ukrainian Air Force detected 600 drones and 90 missiles in the night of Saturday to Sunday. The president of Ukraine, Volodymyr Zelensky, claimed that Russia used a nuclear-capable missile, the Orechnik, in the attack on Bila Tserkva. The Russian army deployed the Orechnik, a hypersonic missile, in Belarus, which is a Russian ally and borders several NATO and EU countries, including Poland, Lithuania, and Latvia, as well as Ukraine.

