Russie appelle à quitter Kiev avant de nouvelles frappes

La Russie a appelé lundi les ressortissants étrangers et les diplomates à quitter Kiev au plus vite, évoquant de nouvelles frappes imminentes contre la capitale ukrainienne.

La Russie a appelé lundi les ressortissants étrangers et les diplomates à quitter Kiev au plus vite, évoquant de nouvelles frappes imminentes contre la capitale ukrainienne.

Cet avertissement survient après un week-end de bombardements meurtriers et sur fond d’escalade militaire, Moscou promettant de viser des centres stratégiques en représailles à des attaques attribuées à l’Ukraine. La diplomatie russe a appelé lundi les ressortissants étrangers vivant à Kiev, dont les personnels diplomatiques, à quitter la capitale ukrainienne avant de nouveaux bombardements de l’armée russe.

Cette annonce intervient après des frappes russes massives ayant visé l’Ukraine ce week-end, notamment Kiev, faisant au moins quatre morts et une centaine de blessés. La Russie a tiré un missile de dernière génération, l’Orechnik, pour la troisième fois depuis le début du conflit.

De nouvelles « frappes seront menées sur des centres de décision » et des « entreprises du complexe militaro-industriel » à Kiev, a mis en garde le ministère russe des Affaires étrangères, dans un communiqué, sans donner de délai précis avant ces attaques. La diplomatie russe évoque dans son communiqué la frappe de drones ukrainiens ayant visé dans la nuit de jeudi à vendredi le dortoir d’un lycée à Strarobilsk (Starobelsk en russe), dans la région de Lougansk occupée par Moscou dans l’est de l’Ukraine.

Selon Moscou, cette frappe a tué 21 personnes et blessé plus de 40 autres. Cette « attaque sanglante » et « délibérée » est « la goutte d’eau qui fait déborder le vase », a justifié le ministère russe. L’état-major de l’armée ukrainienne a affirmé que ses forces avaient bombardé cette nuit-là plusieurs sites militaires russes, dont un « quartier général » d’une unité situé « dans la zone » de Starobilsk.

La Russie avait déjà appelé le personnel diplomatique étranger à quitter la capitale ukrainienne avant le défilé du 9-Mai sur la place Rouge à Moscou, menaçant l’Ukraine de représailles si elle venait à perturber les commémorations de la victoire sur l’Allemagne nazie. Le président américain Donald Trump avait alors annoncé in extremis un cessez-le-feu temporaire entre les deux pays.

Le pic de chaleur attendu en milieu de semaine, avant une baisse : quelle météo pour cette dernière semaine de mai ? Affaire Patrick Bruel : un « comportement inadmissible » envers une masseuse lors d’un festival en Suisse révélé et conclu de manière « confidentielle » « C’est une minute trente de nettoyage » : quel est cet outil de cuisine qui est en train de détrôner le barbecue ?

L’horreur à Rennes : un enfant retrouvé mort avec un linge mouillé « très noué autour du cou », deux adolescents de 15 et 16 ans interpellés. Primée au Festival de Cannes, Virginie Efira reçoit la Palme de la « pire actrice » par un célèbre quotidien français. Nucléaire, blocage du détroit d’Ormuz… Ce que l’on sait du possible accord entre l’Iran et les États-Unis.

Après des semaines de tensions, Washington et Téhéran esquissent timidement la perspective d’un accord susceptible d’apaiser durablement le conflit au Moyen-Orient. Mais malgré quelques avancées, de profonds désaccords subsistent sur des sujets clés comme le nucléaire, les sanctions ou encore le contrôle du détroit d’Ormuz, laissant planer l’incertitude sur l’issue des négociations





RTL sport / 🏆 10. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Russie Ukraine Frappes Kiev Orechnik Centres De Décision Entreprises Du Complexe Militaro-Industriel Drones Ukrainiens Attaque Sanglante Déclenchement De Frappes Escalade Militaire Personnes Tuées Blessées Personnel Diplomatique Personnes Vivant À Kiev Personnes Ayant Des Représentations D’Organisa Personnes Ayant Des Missions Diplomatiques Personnes Ayant Des Représentations D’Organisa Personnes Ayant Des Missions Diplomatiques Personnes Ayant Des Représentations D’Organisa Personnes Ayant Des Missions Diplomatiques Personnes Ayant Des Représentations D’Organisa Personnes Ayant Des Missions Diplomatiques Personnes Ayant Des Représentations D’Organisa Personnes Ayant Des Missions Diplomatiques Personnes Ayant Des Représentations D’Organisa Personnes Ayant Des Missions Diplomatiques Personnes Ayant Des Représentations D’Organisa Personnes Ayant Des Missions Diplomatiques Personnes Ayant Des Représentations D’Organisa Personnes Ayant Des Missions Diplomatiques Personnes Ayant Des Représentations D’Organisa Personnes Ayant Des Missions Diplomatiques Personnes Ayant Des Représentations D’Organisa Personnes Ayant Des Missions Diplomatiques Personnes Ayant Des Représentations D’Organisa Personnes Ayant Des Missions Diplomatiques Personnes Ayant Des Représentations D’Organisa Personnes Ayant Des Missions Diplomatiques Personnes Ayant Des Représentations D’Organisa Personnes Ayant Des Missions Diplomatiques Personnes Ayant Des Représentations D’Organisa Personnes Ayant Des Missions Diplomatiques Personnes Ayant Des Représentations D’Organisa Personnes Ayant Des Missions Diplomatiques Personnes Ayant Des Représentations D’Organisa Personnes Ayant Des Missions Diplomatiques Personnes Ayant Des Représentations D’Organisa Personnes Ayant Des Missions Diplomatiques Personnes Ayant Des Représentations D’Organisa Personnes Ayant Des Missions Diplomatiques Personnes Ayant Des Représentations D’Organisa Personnes Ayant Des Missions Diplomatiques Personnes Ayant Des Représentations D’Organisa Personnes Ayant Des Missions Diplomatiques Personnes Ayant Des Représentations D’Organisa Personnes Ayant Des Missions Diplomatiques Personnes Ayant Des Représentations D’Organisa Personnes Ayant Des Missions Diplomatiques Personnes Ayant Des Représentations D’Organisa Personnes Ayant Des Missions Diplomatiques Personnes Ayant Des Représentations D’Organisa Personnes Ayant Des Missions Diplomatiques Personnes Ayant Des Représentations D’Organisa Personnes Ayant Des Missions Diplomatiques Personnes Ayant Des Représentations D’Organisa Personnes Ayant Des Missions Diplomatiques Personnes Ayant Des Représentations D’Organisa Personnes Ayant Des Missions Diplomatiques Personnes Ayant Des Représentations D’Organisa Personnes Ayant Des Missions Diplomatiques Personnes Ayant Des Représentations D’Organisa Personnes Ayant Des Missions Diplomatiques Personnes Ayant Des Représentations D’Organisa Personnes Ayant Des Missions Diplomatiques Personnes Ayant Des Représentations D’Organisa Personnes Ayant Des Missions Diplomatiques Personnes Ayant Des Représentations D’Organisa Personnes Ayant Des Missions Diplomatiques Personnes Ayant Des Représentations D’Organisa Personnes Ayant Des Missions Diplomatiques Personnes Ayant Des Représentations D’Organisa Personnes Ayant Des Missions Diplomatiques Personnes Ayant Des Représentations D’Organisa Personnes Ayant Des Missions Diplomatiques Personnes Ayant Des Représentations D’Organisa Personnes Ayant Des Missions Diplomatiques Personnes Ayant Des Représentations D’Organisa Personnes Ayant Des Missions Diplomatiques Personnes Ayant Des Représentations D’Organisa Personnes Ayant Des Missions Diplomatiques Personnes Ayant Des Représentations D’Organisa Personnes Ayant Des Missions Diplomatiques Personnes Ayant Des Représentations D’Organisa Personnes Ayant Des Missions Diplomatiques Personnes Ayant Des Représentations D’Organisa Personnes Ayant Des Missions Diplomatiques Personnes Ayant Des Représentations D’Organisa Personnes Ayant Des Missions Diplomatiques Personnes Ayant Des Représentations D’Organisa Personnes Ayant Des Missions Diplomatiques Personnes Ayant Des Représentations D’Organisa Personnes Ayant Des Missions Diplomatiques Personnes Ayant

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Russische aanval op Kiev en beschuldigingen van Oekraïne tegen het doden van burgersDe aanval op Kiev, waargenomen door journalist Bruno Beeckman uit Odessa, leidde tot doden en gewonden bij woongebouwen, een markt en een shoppingcenter. Oekraïne beschuldigt Rusland van doden van burgers, maar Rusland verwijt Oekraïne van linings of misleidende informatie. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties heeft veroordeeld elke aanval op burgers en burgerinfrastructuur.

Read more »

European leaders condemn large-scale Russian attack on KievSeveral European leaders have strongly condemned the large-scale Russian attack on Kiev and its surroundings last night, with Russia firing over 600 drones and 90 rockets, including a supersonic Oresjnik rocket.

Read more »

European leaders condemn significant Russian attack on KievEuropean leaders in response to the large-scale Russian attack on Kiev and its surroundings, reject Russia's intentions to intimidate, exhaust, and break Ukraine. They also express concern over Russia's deployment of strategic missiles and drones, causing casualties and damage to infrastructure in the city.

Read more »

Escalade majeure à Kiev : La Russie frappe avec le missile supersonique OresjnikLa Russie a lancé une offensive massive contre Kiev avec des centaines de drones et de missiles, dont l'Oresjnik, provoquant l'indignation internationale et des appels urgents à la sécurité mondiale.

Read more »