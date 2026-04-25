Russie et la 'République populaire de Narva' : une désinformation qui inquiète l'Estonie

Une fausse information concernant la reconnaissance par la Russie d'une 'république populaire' à Narva, en Estonie, a provoqué des tensions et une vive réaction de l'ambassade de Russie à Bruxelles. L'histoire, née de trolls en ligne, a pris de l'ampleur et soulève des inquiétudes quant à la désinformation et à la stabilité régionale.

La Russie a reconnu Narva en Estonie comme une 'république populaire' : cette affirmation du chef d'état-major de l'armée belge, Frederik Vansina, dans une interview accordée à Le Soir, a suscité l'indignation de l'ambassade de Russie à Bruxelles.

L'information est inexacte, mais a néanmoins pris de l'ampleur après avoir été lancée par des trolls en ligne. Entre-temps, elle provoque des tensions dans le monde réel, notamment dans la région concernée. Des trolls russes diffusent un récit inventé concernant une 'république populaire de Narva' en Estonie, qui souhaiterait déclarer son indépendance. Une interview dans Le Soir rapporte que le chef de la Défense belge affirme que la Russie a reconnu la république populaire de Narva.

Ce n'est pas le cas. L'ambassade de Russie à Bruxelles est furieuse à propos de cette interview. L'ambassade de Russie est particulièrement irritée par un passage faisant référence à une prétendue reconnaissance par la Russie d'une 'république populaire de Narva' en Estonie. Cela rappelle à beaucoup les 'républiques populaires' de Donetsk et Louhansk qui ont déclaré leur indépendance en 2014, ce qui a finalement contribué à la guerre en Ukraine.

Si la Russie reconnaissait une 'république populaire' sur le territoire estonien, cela conduirait inévitablement à un conflit entre la Russie et l'OTAN. Le 'pont de l'amitié' sur la rivière Narva relie la ville russe d'Ivangorod (à gauche) à la ville estonienne de Narva (à droite).

'Dans cette interview, le général a décidé d'effrayer les Européens en affirmant que la Russie avait reconnu la 'république populaire de Narva' en Estonie', a écrit l'ambassade de Russie. Il s'agit d'un État inventé autour d'une ville estonienne à la frontière de la Russie, avec une population majoritairement russophone.

Une campagne de désinformation russe, débutée par des blagues sur Telegram, a conduit la ville à faire la une de nombreux journaux et a même été mentionnée par le chef d'état-major de l'armée belge dans une interview. En mars de cette année, des profils anonymes dans des groupes russophones sur Telegram ont commencé à publier de plus en plus de mèmes et de messages sur Narva, appelant à la prise de contrôle de la ville frontalière.

La zone autour de la ville a également été décrite comme 'territoire russe'. Telegram indique quelle zone constituerait la 'République populaire de Narva' (traduit avec Google Translate). Le phénomène a commencé à petite échelle. La plupart de ces chaînes n'ont d'abord rassemblé que quelques dizaines de followers, bien qu'il existe aujourd'hui des groupes comptant plus de 2 000 followers.

Cela a néanmoins conduit à des tensions en Estonie, grâce à un article sur le site web estonien anti-propagande Propastop, qui décrivait comment des comptes russophones sur TikTok et VKontakte, une plateforme de médias sociaux russe, partageaient depuis des semaines des messages et des mèmes provenant de chaînes Telegram appelant à la prise de contrôle de la région de Narva par la Russie. Un drapeau vert, noir et blanc a également été proposé pour la République populaire de Narva, qui a été immédiatement inclus dans divers mèmes et photomontages.

Le site web estonien anti-propagande Propastop a averti que derrière ces messages soi-disant humoristiques se cachait un message 'normalisant la rhétorique de sécession et de séparatisme'. Dans l'une des chaînes Telegram, la conclusion était qu'il n'y avait en réalité pas grand-chose à craindre : 'Rien de plus qu'une campagne de désinformation mal exécutée', ont-ils déclaré, 'avec seulement une soixantaine de followers'. L'Estonie (au centre) voit avec regret le départ de Narva (à gauche) tandis que l'UE est jalouse.

Telegram se moque de l'Estonie. À ce moment-là, l'histoire avait déjà pris des proportions considérables. Elle a fait la une des journaux nationaux et internationaux et a été largement discutée sur les forums en ligne, donnant inutilement de l'ampleur à l'histoire. Cela a transformé ce qui n'était que des mèmes dans de petites chaînes Telegram en une véritable nouvelle internationale et en une menace réelle pour l'Estonie.

Narva est la troisième plus grande ville d'Estonie, située dans le nord-est du pays, sur la rivière du même nom qui marque la frontière avec la Russie. Selon un recensement de 2021, environ 28 % de la population estonienne a le russe comme langue maternelle, un héritage de l'ère soviétique.

Cependant, à Narva, 95 % des 54 000 habitants ont le russe comme langue maternelle, et seulement 2 % ont l'estonien comme langue maternelle. La ville est également géographiquement plus proche de Saint-Pétersbourg que de la capitale estonienne, Tallinn. Si la Russie devait réellement soutenir la sécession d'une 'République populaire de Narva', l'Estonie pourrait faire appel à l'aide de ses alliés de l'OTAN.

Mais récemment, le président américain Donald Trump a semé le doute sur l'engagement des États-Unis envers l'OTAN, ce qui pourrait tester le flanc oriental de l'OTAN. Narva - après la Crimée et les parties sud-est de l'Ukraine - deviendrait-elle la prochaine cible de la Russie ?

'C'est une histoire complètement inventée, un non-sens total. Je réprimande tous ceux qui ont créé une telle agitation à ce sujet et leur dis : maintenant, c'est moi qui ai le problème, pas vous.





vrtnws / 🏆 3. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Russie Estonie Narva Désinformation OTAN Propagande Sécession Ukraine

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Russie : Un mécontentement croissant envers Poutine se manifesteUne influenceuse russe interpelle Poutine sur Instagram, tandis qu'un blogueur pro-régime remet en question sa politique. Des coupures d'Internet, une guerre coûteuse et une crise économique alimentent le mécontentement en Russie.

Read more »

Sommet de l'UE à Chypre : Proposition de négociations avec la RussieLors du sommet informel de l'UE à Chypre, une proposition de mandat européen pour négocier avec Moscou a été évoquée pour la première fois. Le Premier ministre belge Bart De Wever plaide pour la désignation d'un envoyé spécial de l'UE pour des négociations sur la guerre en Ukraine, une idée qui gagne du terrain malgré l'opposition de certains dirigeants comme Kaja Kallas.

Read more »

Attaques russes en Ukraine : bilan lourd et appel à une défense aérienne renforcéeLes récentes attaques russes en Ukraine ont causé de nombreuses victimes des deux côtés de la frontière. La ville de Dnipro a été particulièrement touchée, avec des frappes sur des immeubles résidentiels. Le président Zelensky appelle à une aide accrue et à de nouvelles sanctions contre la Russie.

Read more »

Avion militaire belge touché par des tirs en HaïtiUn avion de transport militaire belge A400M a été pris pour cible par des tirs lors d'une mission en Haïti, mais a pu atterrir en toute sécurité en République dominicaine. L'incident survient dans un contexte de crise sécuritaire majeure en Haïti.

Read more »

Avion militaire belge touché par des tirs en HaïtiUn avion de transport militaire belge a été touché par des tirs lors d'un vol en Haïti, alors qu'il transportait 80 militaires tchadien dans le cadre d'une mission de maintien de la paix de l'ONU. L'appareil a pu regagner la République Dominicaine en toute sécurité.

Read more »