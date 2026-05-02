L'intérêt pour l'émigration en Russie est en forte hausse, alimenté par les restrictions croissantes et les préoccupations sécuritaires. La popularité de Poutine diminue, tandis que des voix critiques émergent, même au sein de ses partisans.

Une vague d'intérêt pour l' émigration émerge en Russie , atteignant des niveaux jamais vus depuis la mobilisation militaire de l'automne 2022. Les recherches sur Yandex concernant le départ du pays ont explosé, reflétant une inquiétude croissante au sein de la population.

Cette tendance s'accentue depuis mars 2026, coïncidant avec des coupures d'internet régulières et un renforcement du contrôle gouvernemental sur les VPN et les forums de discussion. L'analyste politique Ilya Graschenkov souligne que la société russe ne rejette pas la sévérité en soi, mais plutôt l'accumulation de restrictions alors qu'un espoir d'amélioration se fait sentir. Il décrit un conflit grandissant entre une approche gouvernementale répressive et le désir de la population pour une vie normale et paisible.

Vladimir Poutine justifie les coupures d'internet par des impératifs de sécurité, affirmant que l'Ukraine utilise le réseau pour lancer des attaques de drones sur le territoire russe. Il insiste sur la priorité de la sécurité des citoyens, tout en reconnaissant les difficultés rencontrées par les forces de sécurité pour contrer ces attaques. Malgré ces préoccupations, Poutine souligne la nécessité de maintenir l'accès aux services essentiels tels que le portail gouvernemental Gosuslugi, les systèmes de paiement et les applications médicales.

La coopération entre les forces de sécurité et les autorités est jugée cruciale pour résoudre ce problème. Parallèlement, un sondage récent de l'agence VCIOM révèle une baisse continue de la popularité de Poutine, atteignant son niveau le plus bas depuis 2022, avec un taux d'approbation de 65,5 % au 24 avril. Cette baisse, la septième consécutive, est significative, la cote de popularité étant passée de 74 % en février 2026. Des critiques émergent même au sein des cercles pro-gouvernementaux.

Le blogueur pro-guerre Ilya Remeslo a surpris l'opinion publique en appelant à l'arrestation de Poutine, tandis que l'influenceuse Viktorija Bonjová a osé dénoncer le détachement du président de la réalité et son manque de compréhension des problèmes réels de la Russie, tels que les inondations au Daghestan et l'abattage du bétail en Sibérie. Des hommes d'affaires et des banquiers ont discrètement demandé à Poutine d'assouplir le blocage d'internet, qui pénalise un secteur économique déjà fragilisé par l'augmentation des impôts et le ralentissement économique.

Des sources proches du Kremlin suggèrent que les autorités pourraient envisager de lever les restrictions et même de permettre à Telegram de continuer à fonctionner, en réponse au mécontentement populaire. Cependant, le blocage de Telegram, qui compte encore environ 100 millions d'utilisateurs en Russie, persiste. L'analyste Ilya Graschenkov estime qu'il est peu probable que les autorités renoncent à leur contrôle sur la société, mais qu'elles pourraient chercher à rendre les restrictions moins oppressantes au quotidien





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