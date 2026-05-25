Russische president Poetin en minister Lavrov eisen evacuatie van Amerikaanse ambassade in Kiev en waarschuwen voor nieuwe aanvallen

De Russische president Poetin heeft verklaard dat er 'een einde aan deze kwestie komt' en dat hij open staat voor een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky als er een langdurig vredesakkoord is. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov heeft de VS gevraagd om hun ambassade in de Oekraïense hoofdstad Kiev te evacueren. Oekraïne heeft een spoedvergadering van de VN-Veiligheidsraad en een bijeenkomst van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) aangevraagd na de Russische luchtaanvallen op het land.

De Russische president Poetin heeft verklaard dat er 'een einde aan deze kwestie komt' en dat hij open staat voor een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky als er een langdurig vredesakkoord is.

Bij zware Russische luchtaanvallen op het oosten en het zuiden van Oekraïne is er 1 dood en 15 gewonden gevallen. In de stad Odessa is de infrastructuur beschadigd, meldt de militaire bestuurder van de havenstad, Serhi Lysak, via Telegram. In de stad Kramatorsk zijn 12 mensen gewond geraakt door een aanval met glijbommen, onder wie een 8-jarige jongen. Volgens lokale autoriteiten was dit de derde grote aanval op de stad die dag.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov heeft de VS gevraagd om hun ambassade in de Oekraïense hoofdstad Kiev te evacueren. Oekraïne heeft een spoedvergadering van de VN-Veiligheidsraad en een bijeenkomst van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) aangevraagd na de Russische luchtaanvallen op het land. Diverse Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische aanval op Kiev en omgeving van afgelopen nacht





vrtnws / 🏆 3. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Russian President Poetin War In Ukraine End To The Matter Meeting With Zelensky Evacuation Of US Embassy New Attacks Oresjnik Drone Attack Military Targets Civilian Infrastructure Oleksandr Turchynov Andriy Paradzhanov Serhi Lysak Vadym Filashkin Marco Rubio Serhiy Hryb Andriy Paradzhanov Oleksandr Turchynov Andriy Paradzhanov Serhiy Hryb Vadym Filashkin Oresjnik Drone Attack Military Targets Civilian Infrastructure

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Russische president Poetin en Oekraïense president Zelensky over Oekraïne-oorlogDe Russische president Poetin heeft verklaard dat er 'een einde aan deze kwestie komt' en dat hij open staat voor een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky als er een langdurig vredesakkoord is. Kiev is opnieuw aangevallen met Russische raketten en drones, waarbij er zeker 1 dood en 13 gewonden gevallen zijn. De Oekraïense luchtmacht en de Verenigde Staten waarschuwden gisteren voor een mogelijke aanval met een Oresjnik-raket. De Russische autoriteiten melden dat vannacht 4 doden en een veertigtal gewonden zijn gevallen bij een Oekraïense drone-aanval op een universiteit in Loehansk. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties heeft veroordeeld elke aanval op burgers en burgerinfrastructuur. België staat volledig achter de Baltische staten tegen de Russische beschuldigingen van meewerken tot droneaanvallen tegen Russisch grondgebied.

Read more »

Russische aanval op Kiev en beschuldigingen van Oekraïne tegen het doden van burgersDe aanval op Kiev, waargenomen door journalist Bruno Beeckman uit Odessa, leidde tot doden en gewonden bij woongebouwen, een markt en een shoppingcenter. Oekraïne beschuldigt Rusland van doden van burgers, maar Rusland verwijt Oekraïne van linings of misleidende informatie. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties heeft veroordeeld elke aanval op burgers en burgerinfrastructuur.

Read more »

European leaders condemn large-scale Russian attack on KievSeveral European leaders have strongly condemned the large-scale Russian attack on Kiev and its surroundings last night, with Russia firing over 600 drones and 90 rockets, including a supersonic Oresjnik rocket.

Read more »

European leaders condemn significant Russian attack on KievEuropean leaders in response to the large-scale Russian attack on Kiev and its surroundings, reject Russia's intentions to intimidate, exhaust, and break Ukraine. They also express concern over Russia's deployment of strategic missiles and drones, causing casualties and damage to infrastructure in the city.

Read more »