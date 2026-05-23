De Russische president Poetin heeft verklaard dat er 'een einde aan deze kwestie komt' en openstaat voor een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky als er een langdurig vredesakkoord is. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft waarschuwingen ontvangen van zijn inlichtingendiensten dat Rusland een aanval met de Oresjnik-raket voorbereidt. Zelensky heeft tekenen van een aanval op Oekraïens grondgebied waargenomen en roept zijn bevolking op zich voor te bereiden. Ook heeft hij beelden gedeeld van een grootschalige drone-aanval op een trainingskamp voor dronepilots, waarbij tientallen Russen zouden zijn omgekomen. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz stelt voor om Oekraïne binnen de Europese Unie de bijzondere status te geven van 'geassocieerd lid', om tegemoet te komen aan de vraag van Kiev om snel bij de EU te kunnen aansluiten.

De Russische president Poetin heeft verklaard dat er 'een einde aan deze kwestie komt' en openstaat voor een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky als er een langdurig vredesakkoord is.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft waarschuwingen ontvangen van zijn inlichtingendiensten dat Rusland een aanval met de Oresjnik-raket voorbereidt, een hypersonische middellangeafstandsraket. Zelensky heeft tekenen van een aanval op Oekraïens grondgebied waargenomen, inclusief de hoofdstad Kiev, met divers wapentuig. Hij roept zijn bevolking op zich voor te bereiden en roept de VS en Europa op om een antwoord voor te bereiden.

Ook heeft hij beelden gedeeld van een grootschalige drone-aanval op een trainingskamp voor dronepilots, waarbij tientallen Russen zouden zijn omgekomen. Rusland heeft nog niet gereageerd op de aanval. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz stelt voor om Oekraïne binnen de Europese Unie de bijzondere status te geven van 'geassocieerd lid', om tegemoet te komen aan de vraag van Kiev om snel bij de EU te kunnen aansluiten.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft al lang een volwaardig lidmaatschap gevraagd, liefst al in 2027





vrtnws / 🏆 3. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Russische President Poetin Oekraïne-Oorlog Oresjnik-Raket Hypersonische Middellangeafstandsraket Drone-Aanval Middenste School Loehansk Russisch Leger Internationale Recht Verenigde Naties Antonio Guterres Veiligheidsraad Van De VN Drone-Aanval Donetsk Druzhkivka Russische Autoriteiten Oekraïense Drone-Aanval Universiteit In Loehansk Russische Drones Russische Beschuldigingen Baltische Staten Speciale Status Toetredingsproces Dronealarm Litouwen Drone-Aanval Grootschalige Drone-Aanval Russische Inlichtingendienst Russische President Poetin Oekraïne-Oorlog Oresjnik-Raket Hypersonische Middellangeafstandsraket Drone-Aanval Middenste School Loehansk Russisch Leger Internationale Recht Verenigde Naties Antonio Guterres Veiligheidsraad Van De VN Drone-Aanval Donetsk Druzhkivka Russische Autoriteiten Oekraïense Drone-Aanval Universiteit In Loehansk Russische Drones Russische Beschuldigingen Baltische Staten Speciale Status Toetredingsproces Dronealarm Litouwen Drone-Aanval Grootschalige Drone-Aanval Russische Inlichtingendienst Russische President Poetin Oekraïne-Oorlog Oresjnik-Raket Hypersonische Middellangeafstandsraket Drone-Aanval Middenste School Loehansk Russisch Leger Internationale Recht Verenigde Naties Antonio Guterres Veiligheidsraad Van De VN Drone-Aanval Donetsk Druzhkivka Russische Autoriteiten Oekraïense Drone-Aanval Universiteit In Loehansk Russische Drones Russische Beschuldigingen Baltische Staten Speciale Status Toetredingsproces Dronealarm Litouwen Drone-Aanval Grootschalige Drone-Aanval Russische Inlichtingendienst Russische President Poetin Oekraïne-Oorlog Oresjnik-Raket Hypersonische Middellangeafstandsraket Drone-Aanval Middenste School Loehansk Russisch Leger Internationale Recht Verenigde Naties Antonio Guterres Veiligheidsraad Van De VN Drone-Aanval Donetsk Druzhkivka Russische Autoriteiten Oekraïense Drone-Aanval Universiteit In Loehansk Russische Drones Russische Beschuldigingen Baltische Staten Speciale Status Toetredingsproces Dronealarm Litouwen Drone-Aanval Grootschalige Drone-Aanval Russische Inlichtingendienst Russische President Poetin Oekraïne-Oorlog Oresjnik-Raket Hypersonische Middellangeafstandsraket Drone-Aanval Middenste School Loehansk Russisch Leger Internationale Recht Verenigde Naties Antonio Guterres Veiligheidsraad Van De VN Drone-Aanval Donetsk Druzhkivka Russische Autoriteiten Oekraïense Drone-Aanval Universiteit In Loehansk Russische Drones Russische Beschuldigingen Baltische Staten Speciale Status Toetredingsproces Dronealarm Litouwen Drone-Aanval Grootschalige Drone-Aanval Russische Inlichtingendienst Russische President Poetin Oekraïne-Oorlog Oresjnik-Raket Hypersonische Middellangeafstandsraket Drone-Aanval Middenste School Loehansk Russisch Leger Internationale Recht Verenigde Naties Antonio Guterres Veiligheidsraad Van De VN Drone-Aanval Donetsk Druzhkivka Russische Autoriteiten Oekraïense Drone-Aanval Universiteit In Loehansk Russische Drones Russische Beschuldigingen Baltische Staten Speciale Status Toetredingsproces Dronealarm Litouwen Drone-Aanval Grootschalige Drone-Aanval Russische Inlichtingendienst Russische President Poetin Oekraïne-Oorlog Oresjnik-Raket Hypersonische Middellangeafstandsraket Drone-Aanval Middenste School Loehansk Russisch Leger Internationale Recht Verenigde Naties Antonio Guterres Veiligheidsraad Van

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bijna 1 op de 5 Vlamingen heeft ervaring met eetbuien of compensatiegedrag, laat onderzoek zienBijna 1 op de 5 Vlamingen heeft ooit te maken gehad met eetbuien of compensatiegedrag, zo blijkt uit onderzoek. Slechts 1 op de 3 mensen met een eetstoornis kreeg ooit professionele hulp.

Read more »

Russische president verwijst naar 'een einde aan deze kwestie'De Russische president heeft in het kader van de oorlog in Oekraïne verkondigd dat 'er een einde aan deze kwestie komt' en heeft aangegeven open te staan voor een ontmoeting met Zelensky.

Read more »

4 mensen doden bij Oekraïense drone-aanval, 5 gewonden bij aanval op universiteitshoofdburcht in regio DonetskRussian authorities report that an Ukrainian drone killed 4 people and injured 35 children during an attack on a university in the Russian-controlled region of Donetsk, while Ukrainian President Zelensky shares images of a massive drone attack on a drone pilot training camp, claiming dozens of Russians are killed.

Read more »

Israëlische minister heeft toegang tot Frans grondgebied gestolen (Israëlische minister wordt uitgesloten van Frans grondgebied)Fabriekant (Israëlische minister heeft toegang tot Frans grondgebied gekregen) heette Itamar Ben-Gvir de toegang tot het grondgebied van Frankrijk heeft ingetrokken als reactie op de beelden in de kwestie der Global Sumud Flotilla. Jean-Noël Barrot, de Franse minister van Buitenlandse Zaken, heeft bevestigd dat vanaf vandaag Itamar Ben-Gvir verboden is om het Franse grondgebied te betreden.

Read more »