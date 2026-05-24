De Russische president Poetin heeft verklaard dat er 'een einde aan deze kwestie komt' en dat hij open staat voor een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky als er een langdurig vredesakkoord is. Kiev is opnieuw aangevallen met Russische raketten en drones, waarbij er zeker 1 dood en 13 gewonden gevallen zijn. De Oekraïense luchtmacht en de Verenigde Staten waarschuwden gisteren voor een mogelijke aanval met een Oresjnik-raket. De Russische autoriteiten melden dat vannacht 4 doden en een veertigtal gewonden zijn gevallen bij een Oekraïense drone-aanval op een universiteit in Loehansk. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties heeft veroordeeld elke aanval op burgers en burgerinfrastructuur. België staat volledig achter de Baltische staten tegen de Russische beschuldigingen van meewerken tot droneaanvallen tegen Russisch grondgebied.

4 mensen doden bij Oekraïense drone-aanval, 5 gewonden bij aanval op universiteitshoofdburcht in regio DonetskRussian authorities report that an Ukrainian drone killed 4 people and injured 35 children during an attack on a university in the Russian-controlled region of Donetsk, while Ukrainian President Zelensky shares images of a massive drone attack on a drone pilot training camp, claiming dozens of Russians are killed.

Russische president Poetin en Oekraïense president Zelensky over Oekraïne-oorlog en mogelijke ontmoetingDe Russische president Poetin heeft verklaard dat er 'een einde aan deze kwestie komt' en openstaat voor een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky als er een langdurig vredesakkoord is. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft waarschuwingen ontvangen van zijn inlichtingendiensten dat Rusland een aanval met de Oresjnik-raket voorbereidt. Zelensky heeft tekenen van een aanval op Oekraïens grondgebied waargenomen en roept zijn bevolking op zich voor te bereiden. Ook heeft hij beelden gedeeld van een grootschalige drone-aanval op een trainingskamp voor dronepilots, waarbij tientallen Russen zouden zijn omgekomen. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz stelt voor om Oekraïne binnen de Europese Unie de bijzondere status te geven van 'geassocieerd lid', om tegemoet te komen aan de vraag van Kiev om snel bij de EU te kunnen aansluiten.

