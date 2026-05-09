Russische president Poetin herdenkt Tweede Wereldoorlog op het Rode Plein

De Russische president Vladimir Poetin heeft op het Rode Plein in Moskou de Tweede Wereldoorlog herdacht met een militaire parade, die veel beperkter was dan andere jaren. Poetin zei dat de Russische troepen die vandaag strijden in Oekraïne geïnspireerd zijn door de 'generatie van overwinnaars' uit de Tweede Wereldoorlog en dat ze staan tegenover een agressieve macht, die door het gehele NAVO-blok bewapend en ondersteund wordt.

De parade in Moskou, die minder dan een uur duurde, begon rond 9 uur. Militairen droegen de Russische vlag het Rode Plein, onder het toeziend oog van president Poetin. In zijn korte toespraak zei Poetin dat de Russische troepen die vandaag strijden in Oekraïne geïnspireerd zijn door de 'generatie van overwinnaars' uit de Tweede Wereldoorlog.

'Ze staan tegenover een agressieve macht, die door het gehele NAVO-blok bewapend en ondersteund wordt', aldus Poetin op het Rode Plein. Ondanks de westelijke steun 'marcheren onze helden voorwaarts', zei Poetin.

'Ik ben er vast van overtuigd dat onze zaak gerechtvaardigd is. We staan samen, de overwinning was altijd aan onze kant en zal dat altijd zijn.





