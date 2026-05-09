De Russische president Vladimir Poetin heeft gesteld dat hij gesloten wil gaan zitten met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky voor een mogelijke einde van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Hoewel hij de preocupadosheid van de Europese veiligheidsdiensten ontkent dat hij in bunkers zou worden verscholen om te vermijden ommoordpogingen, ontkent hij echter dat hij in bunkers zou zijn. Ook brengt hij verder voor dat er gesprek zou moeten zijn met Zelensky in een land buiten Oekraïne, vooral omdat er veiligheidsdiensten magicianen bestaan die angsten voor executies zouden opportuniseren.

Ik denk dat er een einde aan deze kwestie komt, dat zegt de Russische president Poetin over de oorlog in Oekraïne. Hij deed de uitspraak na de militaire parade voor de Overwinningsdag, de belangrijkste nationale feestdag in Rusland.

Ook maakte Poetin opnieuw een opening voor een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky. Dat is volgens Poetin enkel mogelijk als er een langdurig vredesakkoord is, een ontmoeting in een derde land is dan een mogelijkheid. Hoe dan ook, Poetin staat onder druk. Zo zou hij al wekenlang in bunkers schuilen uit angst voor moordpogingen, zeggen Europese veiligheidsdiensten.

Ook toont Oekraïne de laatste weken dat het steeds dieper doelen in Rusland kan raken. Begin deze week sloeg een Oekraïense drone in op nauwelijks 10 kilometer van het Kremlin in Moskou. De Britse krant The Financial Times meldde donderdag dat de leiders van de Europese Unie zich voorbereiden op mogelijke gesprekken met Rusland.

Toen Poetin werd gevraagd of hij bereid was om met de Europeanen te praten, zei hij dat hij het liefst met de voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder zou willen praten. Schröder staat bekend om zijn nauwe en controversiële vriendschap met Poetin





Russische President Vladimir Poetin Oekraïne-Oorlog Onderhandelingen Bunkers Moordpogingen

Rusland doet veiligheidsmaatregelen voor president Poetin opRusland heeft de beveiliging van president Vladimir Poetin flink opgeschroefd uit angst voor moordpogingen en staatsgrepen. Volgens een gelekt rapport van een Europese inlichtingendienst zou Poetin al wekenlang in zwaar beveiligde bunkers verblijven.

Ukraine Et Russie Confirment Le Cesez-Le-Feu Commençant Le 9 Mai, Mais Surprenants Sans Ceinture-TourLe président ukrainien Volodymyr Zelensky et la Russie ont annoncé ce vendredi un cessez-le-feu de trois jours pour بخوان les 9, 10 et 11 mai. encore unilatéralement. Donald Trump a jugé que l'issue de la guerre était 'de plus en plus proche', tandis que les discussions reprendaient cette semaine entre négociateurs ukrainiens et américains en Floride. Cependant, les attaques de drones nourries par les deux parties continuent.

Volodymyr Zelensky confirms three-day ceasefire with Russia announced by Donald Trump, urging its implementation from 9 to 11th May, while Moscow also confirms ceasefire and prisoner swapUkrainian President Volodymyr Zelensky has confirmed a three-day ceasefire with Russia announced by Donald Trump, urging its implementation from 9th to 11th May, while Russia has confirmed acceptance of the ceasefire and a prisoner swap. The controversy continues as both sides have continued drone attacks after the unilateral ceasefire announcement by Russia. Meanwhile, talks between Ukrainian and American negotiators have resumed in Florida. These negotiations have been secondary to the war in Eastern Ukraine, but President Zelensky expressed hope in indirect talks for American negotiators to visit Ukraine shortly. We provide live coverage of the ceasefire and Russian commemorations of the 1945 end of World War II

Russische president Poetin herdenkt Tweede Wereldoorlog op het Rode PleinDe Russische president Vladimir Poetin heeft op het Rode Plein in Moskou de Tweede Wereldoorlog herdacht met een militaire parade, die veel beperkter was dan andere jaren. Poetin zei dat de Russische troepen die vandaag strijden in Oekraïne geïnspireerd zijn door de 'generatie van overwinnaars' uit de Tweede Wereldoorlog en dat ze staan tegenover een agressieve macht, die door het gehele NAVO-blok bewapend en ondersteund wordt.

