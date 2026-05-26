Russische rechtbank geeft Russische centrale bank recht om Euroclear-betalingen af te dwingen

Een Russische rechtbank heeft de Russische centrale bank het recht toegekend om de onmiddellijke tenuitvoerlegging te eisen van haarop de in Brussel gevestigde financiële instelling Euroclear. Daardoor zou de Russische centrale bank volgens persbureau Bloomberg de betaling kunnen afdwingen van Euroclear in Rusland en andere rechtsgebieden. Euroclear was in beroep gegaan, maar op die procedure moet dus niet gewacht worden. Sinds de Russische invasie in Oekraïne zijn de Russische tegoeden bij Euroclear geblokkeerd. De bevroren tegoeden bij Euroclear zijn in het eerste kwartaal opgelopen tot 200 miljard euro. Het effectenhuis herbelegt het geld. Een deel van wat dat oplevert, wordt door de Europese Unie afgeroomd als 'overwinstbijdrage' voor steun aan Oekraïne. Daarnaast wordt een buffer aangelegd voor 'huidige en toekomstige risico's', zoals rechtszaken. Eind vorig jaar had de Russische centrale bank een rechtszaak opgestart, nadat de Europese Unie beslist had om de bevriezing van de Russische tegoeden bij Euroclear voor onbepaalde tijd te verlengen. Europa wil de activa bevroren houden tot de oorlog voorbij is en Rusland schadevergoeding betaalt aan Oekraïne. Volgens Bloomberg vormt de uitspraak van de Russische rechtbank een bedreiging voor de activa van Euroclear, ook al heeft het effectenhuis eerder aangegeven dat het de jurisdictie van de rechtbank niet erkent en dat dergelijke vorderingen niet worden erkend onder EU-recht. Euroclear zou ongeveer 16 miljard euro aan klantactiva aanhouden in Rusland en die kunnen verliezen. De Russische centrale bank zou ook kunnen proberen de uitspraak ten uitvoer te brengen in landen die Moskou als bevriend beschouwt, een methode die enkele grote Russische bedrijven hebben toegepast om hun vorderingen op internationale ondernemingen te innen.

Een rechtbank in Moskou heeft de Russische centrale bank het recht toegekend om de onmiddellijke tenuitvoerlegging te eisen van haarop de in Brussel gevestigde financiële instelling Euroclear .

Daardoor zou de Russische centrale bank volgens persbureau Bloomberg de betaling kunnen afdwingen van Euroclear in Rusland en andere rechtsgebieden. Euroclear was in beroep gegaan, maar op die procedure moet dus niet gewacht worden. Sinds de Russische invasie in Oekraïne zijn de Russische tegoeden bij Euroclear geblokkeerd. De bevroren tegoeden bij Euroclear zijn in het eerste kwartaal opgelopen tot 200 miljard euro.

Het effectenhuis herbelegt het geld. Een deel van wat dat oplevert, wordt door de Europese Unie afgeroomd als 'overwinstbijdrage' voor steun aan Oekraïne. Daarnaast wordt een buffer aangelegd voor 'huidige en toekomstige risico's', zoals rechtszaken. Eind vorig jaar had de Russische centrale bank een rechtszaak opgestart, nadat de Europese Unie beslist had om de bevriezing van de Russische tegoeden bij Euroclear voor onbepaalde tijd te verlengen.

Europa wil de activa bevroren houden tot de oorlog voorbij is en Rusland schadevergoeding betaalt aan Oekraïne. Volgens Bloomberg vormt de uitspraak van de Russische rechtbank een bedreiging voor de activa van Euroclear, ook al heeft het effectenhuis eerder aangegeven dat het de jurisdictie van de rechtbank niet erkent en dat dergelijke vorderingen niet worden erkend onder EU-recht. Euroclear zou ongeveer 16 miljard euro aan klantactiva aanhouden in Rusland en die kunnen verliezen.

De Russische centrale bank zou ook kunnen proberen de uitspraak ten uitvoer te brengen in landen die Moskou als bevriend beschouwt, een methode die enkele grote Russische bedrijven hebben toegepast om hun vorderingen op internationale ondernemingen te innen





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