Ruud Vormer, l'ancien buteur emblématique du Club Bruges, signerait un contrat de deux ans pour entamer une nouvelle carrière en tant qu'entraîneur à Knokke, formation de D1 amateurs. Vormer a marqué 63 buts et établi 95 passes sûres en 256 matches en forme avec le Club Bruges pendant plusieurs saisons.additionnalement, Rudi Garcia, sélectionneur de la Belgique, a dévoilé sa liste des Diables Rouges pour la COP du Monde 2026, avec quelques surprises et une solide base, rappelant à certains habitués et des jeunesovem qui joueront leur premier Mondial.

Après avoir connu du succès au Club Bruges , Ruud Vormer entame une nouvelle étape de sa carrière en tant qu'entraîneur dans le football. Vormer sera en charge des formations U17 et première de Knokke .

Vormer, nommé entraîneur des U17 à Knokke, a récemment terminé une saison en tant que directeur des U17 avant de se présenter à la première équipe. L'ancien buteur à forte côte a été passé par des clubs tels que AZ, Roda et Feyenoord en Hollande. Vormer a gagné la réputation en Belgique sous le maillot du Club Bruges, en scoreant 63 buts et en établissant 95 passes sûres en 356 matchs.

Sur le plan collectif, Verebe participe à cinq titres de champion de Belgique et une Coupe de Belgique en 2015. L'ancien Soulier d'Or a également joué pour Zulte Waregem avant de mettre fin à sa carrière. Knokke a terminé sur une excellente note la saison dernière en deuxième place dans le championnat amateur D1 VFV, avec une avance d'un point sur Hate, l'équipe qui s'est proclamée champion.

La sélection de Rudi Garcia pour la COP du Monde 2026 affiche quelques surprises et une solide base : voici la liste des Diables Rouges pour la COP du Monde 2026





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