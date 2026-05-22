RWDM Relégué à la Première Nationale ACFF

Le club bruxellois du RWDM est relégué à la Première Nationale ACFF en raison de la refusal de leur licence pour la Challenger Pro League. Cependant, ils continuent leur processus de reprise pour valider leur maintien qui, sans le précieux sésame, sera complété en D1 FFA.

Le club bruxellois RWDM a été refusé, en appel, de sa licence pour la Challenger Pro League . Par conséquent, le club de Molenbeek est reparti de la D1B pour la Première Nationale ACFF, a annoncé le club vendredi dernier.

Le RWDM n’a pas obtenu sa licence pour le football professionnel et devra évoluer en D1 amateurs la saison prochaine. Le club molenbeekois a publié un communiqué affirmant avoir mis tout en oeuvre pour finaliser une reprise répondant aux exigences de la procédure de licence mais que les délais et la complexité du dossier n’ont pas permis de conclure les accords à temps.

Par suite de la règle des quotas des équipes U23 en Challenger Pro League, le RWDM avait été sauvé de la relégation sportive suite à la suspension de cette règle des quotas par l’Autorité belge de la concurrence le 8 mai dernier





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