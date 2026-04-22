Ryanair alerte sur les risques de pénurie de carburant et l'impact de la guerre au Moyen-Orient

Michael O’Leary, PDG de Ryanair, met en garde contre une possible pénurie de carburant en juin et les conséquences de la guerre au Moyen-Orient sur les prix et la survie des compagnies aériennes européennes. Il anticipe des faillites et une réduction de la concurrence, ce qui pourrait bénéficier à Ryanair.

Michael O’Leary, le directeur général de Ryanair , a exprimé de vives inquiétudes concernant l’impact potentiel des tensions géopolitiques au Moyen-Orient et de la politique américaine sur les prix du carburant et la stabilité du secteur aérien européen.

S’adressant à des journalistes italiens, il a souligné que si les approvisionnements en carburant semblent sécurisés pour le mois de mai, la situation pour juin est beaucoup plus incertaine. Cette incertitude est directement liée à la poursuite du conflit au Moyen-Orient et à la gestion, selon ses termes, déficiente de la situation par l’administration Trump.

O’Leary estime qu’entre 10 et 20% des approvisionnements en carburant de Ryanair sont actuellement menacés, ce qui pourrait entraîner des perturbations significatives des vols et une augmentation des coûts opérationnels. L’Europe, qui dépend traditionnellement de la région du Golfe pour environ la moitié de son kérosène, se trouve dans une position vulnérable.

La capacité de l’Asie et de l’Europe à constituer des réserves suffisantes pour atténuer les risques d’annulation de vols fait l’objet de débats, mais O’Leary reste pessimiste quant à la possibilité d’éviter complètement les problèmes. La forte demande de voyages observée pendant la période de Pâques a exacerbé les préoccupations de Ryanair.

O’Leary a précisé que si un vol devait être annulé en raison d’un manque de carburant à l’aéroport, cela serait considéré comme une circonstance extraordinaire, exonérant la compagnie aérienne de l’obligation de verser une indemnisation supplémentaire au-delà du remboursement du billet. Il a identifié le Royaume-Uni comme le pays le plus exposé aux annulations potentielles, en raison de sa dépendance partielle au Koweït, dont les opérations sont perturbées par la fermeture du détroit d’Ormuz.

Cette situation souligne la fragilité de la chaîne d’approvisionnement en carburant et la vulnérabilité des compagnies aériennes européennes aux chocs géopolitiques. L’impact financier de la guerre s’est déjà fait sentir pour Ryanair, avec des coûts supplémentaires de 50 millions de dollars pour le seul mois d’avril. O’Leary a averti que si les prix du pétrole restent élevés, plusieurs compagnies aériennes européennes pourraient être confrontées à la faillite d’ici octobre ou novembre.

Il a cependant ajouté, avec une pointe de cynisme, que cela pourrait être bénéfique pour Ryanair, car cela réduirait la concurrence sur le marché. L’analyse d’O’Leary met en lumière les défis complexes auxquels est confronté le secteur aérien dans un contexte mondial instable. La volatilité des prix du pétrole, exacerbée par les tensions géopolitiques, représente une menace sérieuse pour la rentabilité des compagnies aériennes.

La dépendance de l’Europe aux importations de carburant du Moyen-Orient la rend particulièrement vulnérable aux perturbations de l’approvisionnement. La question de la compensation des passagers en cas d’annulation de vols due à des circonstances extraordinaires, telles que le manque de carburant, est également un point de friction potentiel. O’Leary a clairement indiqué que Ryanair ne versera pas d’indemnisation supplémentaire dans de tels cas, ce qui pourrait susciter des critiques de la part des associations de consommateurs.

La perspective de faillites de compagnies aériennes européennes, bien que regrettable, pourrait effectivement profiter à Ryanair en réduisant la concurrence. Cependant, une telle situation pourrait également avoir des conséquences négatives pour les consommateurs, avec une réduction du choix et une possible augmentation des prix des billets. La situation actuelle exige une réponse coordonnée de la part des gouvernements européens et des compagnies aériennes pour garantir la sécurité et la stabilité du secteur aérien





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