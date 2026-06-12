Ryanair menace de réduire sa flotte en Belgique face à la hausse de la taxe sur les billets d'avion

Ryanair annonce le retrait de cinq avions de sa base de Charleroi et la suppression de 20 liaisons si le gouvernement belge double la taxe aérienne. La compagnie maintient son objectif de croissance à long terme mais exige la suppression de cette taxe et la baisse des frais aéroportuaires.

Ryanair , la compagnie aérienne irlandaise à bas coûts, envisage une réduction significative de ses activités en Belgique en raison du projet du gouvernement fédéral de doubler la taxe sur les billets d'avion pour les vols de plus de 500 kilomètres.

Cette mesure, qui ferait passer la taxe de 5 à 10 euros, est considérée par la compagnie comme un fardeau insoutenable qui compromet sa compétitivité et ses projets de croissance dans le pays. Michael O'Leary, le PDG de Ryanair, a clarifié lors d'une visite au siège de Dublin que si la hausse de la taxe était mise en œuvre, la compagnie retirerait cinq de ses dix-neuf avions basés à l'aéroport de Charleroi dès la saison hivernale.

Cette réduction entraînerait la disparition de vingt liaisons aériennes (quinze depuis Charleroi et cinq depuis Bruxelles-Zaventem) et une perte d'environ deux millions de passagers par an. Sur le plan de l'emploi, environ 150 postes seraient supprimés, bien que la compagnie s'engage à proposer des reclassements aux pilotes et membres d'équipage concernés, majoritairement étrangers, sur d'autres bases.

Il est important de noter que Ryanair ne menace pas de fermer complètement sa base de Charleroi, qu'elle considère comme historiquement importante après trente ans de développement, mais elle pourrait réduire sa flotte à long terme à environ dix appareils





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