Ryanair réduit l'enregistrement bagages à 60 minutes avant le vol

Ryanair aligne son enregistrement bagages sur la concurrence avec 60 minutes avant le départ à Charleroi et Zaventem. Cette mesure vise à fluidifier les files d'attente pour les 20% de voyageurs enregistrant leurs valises.

Ryanair a officiellement mis en œuvre la mesure annoncée en avril concernant les délais d'enregistrement de ses passagers. La compagnie aérienne irlandaise a choisi de limiter le dépôt des bagages à seulement 60 minutes avant le départ prévu de l'avion.

Mécanisme et justification de la décision

Cette modification de procédure vise à offrir plus de temps aux voyageurs pour passer les contrôles de sûreté aéroportuaires. En réduisant l'afflux de personnes aux comptoirs, la compagnie espère diminuer significativement le nombre de passagers manquant leur vol par maladresse horaire.

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Les personnes qui ne déposent pas de valise et qui ont effectué leur enregistrement en ligne peuvent désormais se rendre directement aux contrôles de sécurité. Cette étape supplémentaire simplifie le parcours des voyageurs légers qui respectent la consigne du bagage cabine unique.

Alignement sur les standards de la concurrence

Avec une heure limite fixée à 60 minutes avant le départ, Ryanair ne fait pas figure d'exception dans le secteur du transport aérien low cost. Cette marge horaire s'aligne sur les pratiques établies par d'autres compagnies majeures opérant sur le même marché.

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Brussels Airlines applique par exemple la même marge aux passagers de la classe économique sur les vols courts. Cette standardisation des délais facilite la transition des voyageurs habitués aux règles de leurs partenaires aériens potentiels.

Exceptions et aéroports concernés

Les voyageurs en classe affaires et les membres de certains programmes de fidélité bénéficient toutefois de 20 minutes supplémentaires. Cette extension permet de préserver un avantage concurrentiel pour les clients les plus fidèles ou ceux ayant payé des tarifs plus élevés.

En Belgique, Ryanair est active aux aéroports de Charleroi et de Zaventem. Ces deux plates-formes représentent des hubs stratégiques pour la compagnie qui ajuste ici son modèle opérationnel pour optimiser les flux de voyageurs.

Selon Ryanair, seul un cinquième des voyageurs enregistre encore un bagage avant d'embarquer. Cette statistique justifie la décision de réduire le temps imparti au dépôt, puisque la majorité des passagers n'ont pas besoin de cette étape finale avant le contrôle.