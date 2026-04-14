Ryanair : Une passagère forcée de payer un supplément en espèces et sans reçu

Une passagère de Ryanair a été contrainte de payer un supplément de 50 euros pour un petit sac de médicaments et d'eau à l'aéroport de Málaga. L'incident soulève des questions sur les pratiques de la compagnie, notamment l'obligation de payer en espèces et l'absence de reçu.

Il y a quelques semaines, Wendy et sa famille s'apprêtaient à embarquer à l'aéroport de Málaga, en Espagne, à bord d'un vol Ryanair à destination de Charleroi. Un imprévu de dernière minute a cependant bouleversé leurs plans de voyage. Visiblement encore affectée par cette expérience, Wendy déplore des pratiques qui, selon elle, méritent une attention particulière. La veille du départ, sa fille a manifesté des symptômes de maladie, obligeant Wendy à s'adapter rapidement. Afin de pallier ce problème, elle a préparé un petit sac supplémentaire d'environ 15 cm contenant uniquement les médicaments essentiels et une petite bouteille d'eau. Malheureusement, ce petit sac s'est avéré être la source de ses ennuis. Arrivés à la porte d'embarquement, l'accès à l'avion leur a été refusé au motif que ce sac constituait un bagage supplémentaire, alors qu'ils avaient déjà respecté les quotas autorisés. Wendy a tenté d'expliquer la situation au personnel de Ryanair dans le but d'éviter des frais supplémentaires , mais ses efforts se sont avérés vains. Le personnel lui a imposé le paiement immédiat de 50 euros, sous peine de se voir refuser l'embarquement définitif. Face à cette situation, Wendy a eu du mal à accepter cette exigence qu'elle jugeait injustifiée. Elle avait réservé et payé pour deux bagages en soute, ainsi que les bagages cabine autorisés, se conformant scrupuleusement aux conditions de la compagnie. Malgré ses explications et son respect des règles, la famille s'est retrouvée confrontée à un échange tendu avec le personnel.

Entourés de plusieurs hôtesses qui insistaient sur le paiement immédiat, sous peine de ne pas pouvoir monter à bord, la mère de famille s'est résignée à sortir sa carte bancaire pour régler le supplément exigé. Cependant, les problèmes se sont accumulés. Le personnel a déclaré que la carte de Wendy ne fonctionnait pas sur le terminal, alors qu'elle disposait de suffisamment de fonds. Elle a alors été contrainte de retirer de l'argent liquide. Sous la pression, Wendy s'est dépêchée de trouver un distributeur automatique et de retirer les 50 euros demandés. Une fois le paiement effectué, et à sa grande surprise, elle n'a reçu ni reçu ni preuve de transaction. Elle a clairement vu le billet de 50 euros atterrir dans la poche de la personne qui encaissait. Après cette mésaventure, la famille a finalement réussi à embarquer à temps, avec tous ses bagages. Cependant, Wendy n'entend pas en rester là. Elle est bien déterminée à obtenir des explications de la part de Ryanair. À leur arrivée à l'aéroport de Charleroi, ils ont tenté de s'adresser directement à un membre du personnel de Ryanair, mais aucun représentant n'était disponible au comptoir de la compagnie. Aujourd'hui encore, Wendy est choquée et affirme ne pas être la seule dans cette situation. Environ la moitié des passagers du vol ont été contraints de payer ce supplément pour des petits sacs ou des objets personnels. Beaucoup d'entre eux étaient visiblement furieux et ne comprenaient pas la situation, se sentant lésés.

Pour obtenir des éclaircissements sur ce supplément, nous avons contacté Ryanair. Selon le service de presse de la compagnie, le supplément de 50 euros était légitime et lié aux règles spécifiques de l'aéroport de Málaga. La passagère avait réservé des billets au tarif de base, qui permettait d'emporter un petit bagage personnel. Étant donné qu'elle s'est présentée avec un bagage supplémentaire dépassant les limites autorisées, des frais de bagages standards, s'élevant à 50 euros à l'aéroport de Málaga, ont été appliqués à la porte d'embarquement. Interrogé sur l'obligation de payer en espèces et l'absence de reçu, le service de presse de Ryanair n'a fourni aucune réponse. De son côté, la porte-parole de l'aéroport de Charleroi a précisé que les compagnies aériennes ne disposent pas de guichets physiques à l'aéroport. Elles sont représentées par le personnel de l'aéroport, qui s'efforce d'aider et de guider les passagers qui en font la demande. Actuellement, malgré une réclamation et plusieurs courriels envoyés, la passagère n'a toujours pas reçu de réponse de la compagnie low-cost. Cette expérience désagréable, qu'elle n'est pas près d'oublier, lui servira sans aucun doute de leçon pour ses prochains voyages en avion.





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