S&P dégrade la note de la Belgique à AA- avec perspective stable

L'agence de notation Standard & Poor's a abaissé la note financière de la Belgique, citant des déséquilibres persistants dans les finances publiques et des dépenses publiques élevées. Cette dégradation intervient après une décision similaire de Moody's et met en évidence les défis auxquels le pays est confronté pour maîtriser sa dette et son déficit.

L’agence de notation Standard & Poor’s ( S&P ) a annoncé ce vendredi une dégradation de la note financière de la Belgique , la faisant passer de AA à AA- avec une perspective stable.

Cette décision intervient une semaine après une dégradation similaire de la part de l’agence Moody’s, qui avait abaissé la note belge de Aa3 à A1. Cette double relégation souligne une inquiétude croissante quant à la santé financière du royaume et à sa capacité à maîtriser ses déficits budgétaires. Selon S&P, la dégradation reflète des déséquilibres persistants et structurels au sein des finances publiques belges.

La Belgique, bien que sortie de la période tumultueuse de la pandémie de COVID-19 et de la crise énergétique de 2022-2023, se retrouve confrontée à des déficits budgétaires importants et tenaces. Ces déficits sont en grande partie attribuables à un niveau de dépenses publiques particulièrement élevé, dépassant légèrement les 54% du Produit Intérieur Brut (PIB), ce qui place la Belgique parmi les pays de l’Union Européenne affichant les dépenses publiques les plus importantes.

L’analyse de S&P met en évidence une insuffisance des mesures budgétaires prévues pour 2025 à compenser les pressions financières croissantes liées à plusieurs facteurs démographiques et économiques. Le vieillissement de la population belge entraîne une augmentation des dépenses en matière de pensions et de soins de santé, tandis que les tensions géopolitiques actuelles justifient une augmentation des dépenses en défense.

De plus, la hausse des taux d’intérêt a un impact significatif sur les paiements d’intérêts de la dette publique. En conséquence, S&P prévoit une aggravation du déficit budgétaire, qui devrait atteindre environ 5,2% du PIB en 2025, contre 4,4% en 2024. Bien que le gouvernement actuel affiche une volonté de consolidation budgétaire plus importante pour 2026, l’agence de notation exprime des réserves quant à la mise en œuvre effective de ces mesures.

Des risques subsistent, notamment en raison du déploiement progressif de réformes clés dans des domaines sensibles tels que les pensions et le marché du travail. S&P anticipe une stabilisation du déficit autour de 4,5% du PIB en 2029, à la fin de la législature actuelle, mais cette prévision reste conditionnée à la réussite des réformes engagées. La dette publique, quant à elle, devrait continuer à augmenter, atteignant 109% du PIB en 2029, contre 103% en 2025.

Les charges d’intérêt associées à cette dette devraient également progresser, passant de 2,4% du PIB en 2025 à 2,8% du PIB en 2029, exerçant une pression supplémentaire sur les finances publiques. En termes de perspectives économiques, S&P prévoit un léger ralentissement de la croissance économique belge en 2026, suivi d’une stabilisation. L’agence table sur une croissance du PIB réel de 0,9% en 2026, puis d’environ 1,2% sur la période 2027-2029, comparativement à une croissance estimée à 1% en 2025.

S&P souligne la vulnérabilité de la Belgique aux chocs liés aux prix de l’énergie, en raison de sa dépendance aux combustibles fossiles. Cependant, elle reconnaît que la structure économique belge, fortement axée sur les services, atténue en partie ces risques. Le Premier ministre Bart De Wever a réagi à cette dégradation en la qualifiant de «prévisible».

Il a souligné que les agences de notation reconnaissent les efforts du nouveau gouvernement, mais jugent qu’ils restent insuffisants pour combler le retard accumulé en matière de finances publiques. Par conséquent, il a insisté sur la nécessité de concentrer l’attention politique sur le rétablissement de la confiance des marchés internationaux dans la Belgique, considérant cela comme une priorité absolue. La situation actuelle exige une action rapide et déterminée pour stabiliser les finances publiques et assurer la crédibilité économique du pays





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