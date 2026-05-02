Saïd et Lola : Un duo inspirant sur les pistes de course

L'histoire de Saïd, un coureur malvoyant, et Lola, sa partenaire voyante, qui relèvent ensemble le défi des 20 km de Bruxelles grâce à l'association Running Blind. Un témoignage émouvant de confiance, d'amitié et de dépassement de soi.

Saïd, un homme de 58 ans privé de vue, et Lola, une jeune femme de 30 ans, forment un duo exceptionnel sur les pistes d'athlétisme grâce à l'association Running Blind , une organisation dédiée à l'établissement de liens entre coureurs voyants et malvoyants.

Leur collaboration dépasse largement le simple cadre d'un défi sportif ; elle représente une véritable aventure humaine, tissée de confiance mutuelle, d'entraide sincère et d'une amitié grandissante. Ensemble, ils nourrissent une ambition audacieuse : participer et réussir les 20 kilomètres de Bruxelles. Chaque semaine, Saïd et Lola se retrouvent au Parc du Cinquantenaire, un lieu emblématique de la capitale belge, pour partager leur passion commune pour la course à pied.

Leur routine est bien rodée : Saïd, fort de son expérience, prend en charge l'échauffement, guidant Lola avec ses conseils avisés. Puis, le rôle s'inverse et Lola devient les yeux de Saïd, le guidant à travers la ville, assurant la sécurité et le rythme de sa foulée. Saïd exprime avec sincérité : « Courir seul, pour moi, serait une épreuve difficile. Mais pour Lola aussi, ce serait moins stimulant.

» Lola confirme avec enthousiasme : « Oui, je m'ennuierais en courant seule, ce n'est pas aussi amusant. C'est tellement plus agréable avec lui. » L'apprentissage de la synchronisation est un art subtil qui demande patience et adaptation. Le duo s'est rencontré à l'automne dernier, grâce à l'initiative de Running Blind.

Si aujourd'hui leurs pas semblent parfaitement accordés, il a fallu un temps d'adaptation pour apprendre à anticiper les mouvements et les obstacles. Lola explique avec précision : « Le sol change lorsqu'il y a des pavés ou une légère montée ou descente, alors je préviens. Sinon, j'essaie d'utiliser mon corps pour signaler les changements, en donnant un léger coup de hanche ou un mouvement de bras pour indiquer : 'Attention, ça bouge ici'.

» Saïd ajoute : « J'aime bien qu'on se tienne par le bras, sans serrer trop fort, pour conserver une mobilité suffisante de l'épaule et du bras. » Leur objectif est clair : les 20 kilomètres de Bruxelles. Saïd et Lola participeront à cette course aux côtés des autres membres de l'association Running Blind, transformant ainsi un défi sportif en une aventure humaine collective. Lola confie : « Faire partie d'un groupe est essentiel, cela procure un sentiment d'appartenance.

On se sent utile et je suis beaucoup plus motivée qu'avant. » Saïd renchérit : « Pour moi, c'est la rencontre, le côté humain, la passion que nous partageons. » Cette collaboration est une aventure sportive, humaine et intergénérationnelle, portée par une ambition de performance. Le duo espère franchir la ligne d'arrivée en moins de deux heures.

L'enthousiasme est palpable : « Je pense qu'on est prêts, non ? On peut y arriver, non ? » demande Saïd à Lola, qui répond sans hésitation : « Oui, je pense qu'on est prêts. » Leur histoire est un témoignage inspirant de la force de l'amitié, de la solidarité et de la capacité à surmonter les obstacles, prouvant que la course à pied peut être bien plus qu'un simple sport : une source d'épanouissement personnel et de lien social.

L'association Running Blind offre ainsi une opportunité unique à des personnes malvoyantes de retrouver la liberté et la joie de courir, tout en créant des relations enrichissantes avec des partenaires de course motivés et bienveillants. Leur parcours est un exemple vibrant de l'inclusion et de la possibilité de réaliser des rêves, même les plus ambitieux, ensemble





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