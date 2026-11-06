Sabena : Christian Van Buggenhout annonce la clôture du plus grand faillite belge

Le curateur Christian Van Buggenhout annonce que la gestion de la faillite historique de Sabena devrait prendre fin l'année prochaine, vingt-cinq ans après la cessation de paiement.

Le curateur de la faillite de Sabena, Christian Van Buggenhout, confirme que la liquidation de la plus grande faillite de l'histoire belge devrait se clôturer officiellement l'année prochaine. Cette annonce intervient exactement un quart de siècle après la cessation de paiement de la compagnie aérienne en novembre 2001. Malgré cette date de sortie annoncée, la complexité du dossier et la longévité du processus expliquent cette attente prolongée.

Stratégie de liquidation et valeur ajoutée

Christian Van Buggenhout a choisi une approche risquée et volontairement prolongée pour maximiser la valeur des actifs, rejetant la vente immédiate au rabais. Au lieu de liquider d'urgence le portefeuille, il a maintenu certaines activités en exploitation pour obtenir des prix de vente plus élevés sur le marché. Cette méthode de gestion entrepreneurielle vise à remplir le gobelet jusqu'au fond, comme le résume le curateur, en considérant chaque étape comme une obligation légale de bon père de famille.

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La décision de continuer à gérer des actifs a permis des gains financiers considérables pour la masse des créanciers. Par exemple, la branche de la manipulation des bagages, estimée à seulement 3 millions d'euros lors de la faillite initiale, a été revendue avec succès pour 55 millions d'euros. Cette décision a directement réduit la dette globale de la société de plus de 3 milliards d'euros à peu plus d'1 milliard d'euros actuel.

Un autre exemple marquant de cette stratégie est l'hôtel Memling en République Démocratique du Congo. Christian Van Buggenhout a exploité l'établissement pendant près de vingt-cinq ans plutôt que de le céder immédiatement. Les revenus générés par cette exploitation ont été intégrés au processus de remboursement, contribuant ainsi à la restitution des fonds aux différentes parties prenantes concernées par le dossier judiciaire.

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Comparaison avec une vente immédiate

Si le curateur avait opté pour une liquidation rapide et sans prise de risque dès 2001, le montant disponible pour les remboursements aurait été nettement inférieur. Les calculs montrent qu'une vente immédiate n'aurait généré que 190 millions d'euros au total pour la distribution. En comparaison, le pool de liquidités disponible s'élève désormais à 1,05 milliard d'euros, soit une augmentation massive de la valeur récupérable.

Ce surplus financier substantiel a permis de prioriser le remboursement des indemnités de licenciement du personnel. Un total de 500 millions d'euros a été entièrement distribué aux anciens collaborateurs de la compagnie aérienne, couvrant ainsi une partie majeure des engagements sociaux de l'entreprise disparue. Cette étape a été essentielle pour apaiser les tensions sociales liées à la disparition massive de postes.

Situation actuelle des créanciers et dettes

Il reste à ce jour des dettes envers les fournisseurs qui s'élèvent à 600 millions d'euros au total sur le bilan restant. Le curateur indique que 250 millions d'euros ont déjà été remboursés aux créanciers commerciaux durant cette période de liquidation. Il persiste donc un solde non réglé de 350 millions d'euros que la structure tente toujours de combler avec les actifs résiduels.

Christian Van Buggenhout souligne qu'il est exceptionnel que les créanciers récupèrent une telle proportion dans une faillite de cette ampleur. La plupart des dossiers similaires en Belgique offrent rarement des retours significatifs. La transparence sur les chiffres montre néanmoins une performance remarquable comparée aux standards habituels de la justice commerciale.

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Procédures restantes et clôture finale

La majorité des actifs ont déjà été cédés ou transformés en trésorerie. Les derniers dossiers concernent principalement des contentieux juridiques en cours. Un litige majeur porte sur un terrain en RDC, actuellement devant la Cour de cassation belge pour une décision finale. Une autre procédure en Suisse pourrait également générer des fonds supplémentaires.

Le curateur estime que ces dernières étapes juridiques seront achevées d'ici l'année suivante. Le processus entre dans sa phase finale avec seulement quelques affaires en suspens. L'expérience de près de deux décennies et demie de gestion montre que la patience et la persévérance ont permis de sécuriser un maximum de valeur pour l'ensemble des parties prenantes.