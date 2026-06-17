Sacha Buyse, l'ancien candidat de Secret Story 8, se confie sur son passage dans l'émission

Sacha Buyse, l'ancien candidat de Secret Story 8, s'est confié sur son passage dans l'émission et sur son rapport au corps. Il a expliqué que son rapport au corps a été marqué dès l'adolescence et qu'il a subi de nombreuses opérations esthétiques au fil des années. Il a également parlé de sa pénoplastie et de ses conséquences médiatiques.

Douze ans après sa participation à Secret Story 8 , Sacha Buyse était l'invité de Benjamin Maréchal sur bel RTL. L'ancien candidat de téléréalité s'est confié sur son passage dans l'émission, mais aussi sur son rapport au corps et les nombreuses opérations esthétiques qu'il a subies au fil des années.

Douze ans après son passage dans Secret Story 8, Sacha Buyse garde un regard positif sur cette expérience qui l'a révélé au grand public. Âgé de 23 ans au moment de son entrée dans la Maison des Secrets, il se décrit alors comme un jeune homme insouciant et rêveur, avide de découvertes. J'avais soif d'aventure. J'avais envie de découvrir des choses non ordinaires, explique-t-il.

Attiré par l'aspect presque féerique de l'émission, il se retrouve plongé dans un univers qu'il compare à une chasse aux secrets, où les candidats ignorent combien de temps durera leur aventure. Malgré la présence constante des caméras, il affirme avoir rapidement oublié leur existence. Je riais, je me suis fait des amis. On était une coloc, raconte-t-il.

Entre les missions, les jeux et la vie en communauté, l'expérience reste pour lui un souvenir heureux. J'étais chanceux, dit-il. Sacha Buyse explique que son rapport au corps a été marqué dès l'adolescence. J'ai été, malgré moi, un jeune adolescent en obésité, confie-t-il.

À l'époque, certaines remarques ont laissé des traces. Les paroles des gens, peu importe qu'elles soient constructives ou non, vous restent dans la tête et créent parfois de petits complexes, explique-t-il. Sa première intervention esthétique a lieu vers l'âge de 25 ou 26 ans. Il refuse toutefois de parler d'obsession.

Il n'y a pas d'obsession réellement, assure-t-il, tout en reconnaissant que ces complexes ont pu influencer son regard sur lui-même. Devenu maquilleur et coiffeur, Sacha Buyse explique accorder une importance particulière à la manière dont il s'adresse à ses clients. Je suis très bienveillant, affirme-t-il. Son objectif est avant tout d'écouter les personnes qu'il accompagne afin qu'elles se sentent belles sans être dénaturées.

Le but, quand on maquille quelqu'un, qu'on le coiffe ou qu'on l'habille, c'est qu'il se sente lui-même, dans son corps et dans sa tête, explique-t-il. Parmi les nombreuses interventions esthétiques qu'il a subies, sa pénoplastie avait particulièrement attiré l'attention à l'époque. Sacha Buyse explique que celle-ci s'est déroulée lors d'un tournage en Tunisie. On m'a proposé des interventions parce que c'était pour un reportage pour Ardisson, raconte-t-il.

On m'a pris de court, ajoute-t-il. L'ancien candidat de Secret Story assure d'ailleurs que cette opération n'était pas liée à un complexe profond. Ce n'était pas pour répondre à un réel complexe. Je n'en avais pas besoin, confie-t-il.

C'est juste que j'étais un peu pris de court et que j'ai accepté, explique-t-il. Avec le recul, Sacha Buyse dit ne pas regretter cette décision. Ça a été fait, j'ai dit oui, donc ça ne tient qu'à moi, dit-il. Il reconnaît toutefois que cette intervention a eu des conséquences médiatiques.

Ça a eu des répercussions dans la presse, au niveau des on-dit, explique-t-il. Mais selon lui, cette exposition a aussi permis d'ouvrir le dialogue. Il y a des gens qui sont venus réellement dans la confidence, explique-t-il, évoquant ceux qui l'ont contacté pour parler de leurs propres complexes. Ce sont des choses qui ne sont pas communes, donc on n'en parle pas, ajoute-t-il





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