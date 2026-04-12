Sacha et Lucas Coenen triomphent à Riola Sardo : Double victoire belge en MX2 et MXGP

Les frères Coenen ont brillé lors des manches MX2 et MXGP à Riola Sardo, marquant un week-end exceptionnel pour le motocross belge. Sacha Coenen remporte sa première manche de la saison en MX2, tandis que Lucas Coenen domine en MXGP.

Sacha Coenen , jeune prodige de 19 ans, a brillamment remporté la première manche MX2 à Riola Sardo , en Sardaigne, ce dimanche. Déjà vainqueur de la course de qualifications samedi, le pilote belge a confirmé son excellente forme en s'imposant devant l'Allemand Simon Längenfelder (KTM), leader actuel du championnat du monde et tenant du titre.

Cette victoire marque un tournant pour Sacha Coenen, qui signe ainsi sa première victoire de manche de la saison, une performance saluée par les nombreux spectateurs présents. Liam Everts (Husqvarna) a complété le podium en prenant la troisième place, démontrant également un niveau de compétitivité élevé. Les enjeux étaient importants pour le classement du championnat du monde, Simon Längenfelder étant en tête avec 158 points avant ces courses dominicales, suivi de près par Sacha Coenen, deuxième avec 134 points. Liam Everts, quant à lui, occupait la quatrième place avec 128 points, tandis que l'Espagnol Guillem Farres (Triumph) se retrouvait plus loin, en septième position après cette première manche palpitante. L'atmosphère était électrique, l'excitation palpable alors que les pilotes se sont affrontés sur un circuit exigeant, démontrant une maîtrise technique et une détermination sans faille.\Dans le même événement, Lotte Van Drunen (Yamaha), championne du monde WMX, a également participé aux manches MX2, se mesurant ainsi aux pilotes masculins. La Néerlandaise a réalisé une performance honorable en prenant la 18e place à Riola Sardo, témoignant de sa volonté de se confronter à un niveau de compétition supérieur. Cette participation souligne l'importance de l'inclusion et de l'opportunité dans le sport, permettant à des athlètes féminines de se mesurer aux hommes. L'attention s'est ensuite portée sur Lucas Coenen, le frère de Sacha, qui a également impressionné en dominant la manche MXGP. Le jeune Belge a su tirer parti du tracé sablonneux pour s'imposer devant le Néerlandais Jeffrey Herlings (Honda), qui a pris la deuxième place. Lucas Coenen a ainsi remporté sa 17e victoire de manche en MXGP, consolidant ainsi sa réputation de pilote talentueux et polyvalent. Romain Fèbvre (Kawasaki), le Français, a complété le podium en terminant troisième, devançant le Néerlandais Kay de Wolf (Husqvarna), qui s'est classé quatrième. La compétition a été rude et les performances de chacun ont témoigné de leur préparation et de leur engagement. \Le championnat du monde promettait de belles empoignades, l'enjeu étant grand pour les pilotes désirant se positionner au classement général. Avant ces manches dominicales, Lucas Coenen était en tête avec 142 points, suivi par Tom Vialle avec 136 points et Jeffrey Herlings avec 134 points. Brent Van doninck était en 17e position avec 29 points, tandis que Jago Geerts occupait la 20e place avec 23 points. Les secondes manches promettaient du spectacle, les pilotes se préparant à livrer leur maximum. La seconde manche MX2 a débuté à 16h10, offrant aux spectateurs une nouvelle occasion de vibrer au rythme des moteurs et des performances sportives. La seconde manche MXGP a suivi à 17h10, poursuivant la série d'émotions fortes. L'ensemble de la compétition a ainsi mis en avant le talent et le courage des pilotes, tout en soulignant l'importance de la passion et de la persévérance dans le sport





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