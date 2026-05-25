Les pèlerins musulmans se sacrifient aux coups de chaleur et aux maladies dans les églises de La Mecque, où ils se tournent vers la Kaaba pour prier. Pour protéger les pèlerins, les autorités ont déployé un puissant système de climatisation, tandis que des bouteilles d'eau gratuites sont distribuées. Certains rites du pèlerinage, comme l'étape du Mont Arafat, sont particulièrement éprouvants, avec des pèlerins exposés au soleil brûlant sur un promontoire rocheux. Dans la vallée de Mina, un hôpital est prêt pour accueillir les personnes souffrant de coups de chaleur.

Les fidèles musulmans se sacrifient aux coups de chaleur et aux maladies dans les églises de La Mecque, où ils se tournent vers la Kaaba pour prier.

Pour protéger les pèlerins, les autorités ont déployé un puissant système de climatisation, tandis que des bouteilles d'eau gratuites sont distribuées. Certains rites du pèlerinage, comme l'étape du Mont Arafat, sont particulièrement éprouvants, avec des pèlerins exposés au soleil brûlant sur un promontoire rocheux. Dans la vallée de Mina, un hôpital est prêt pour accueillir les personnes souffrant de coups de chaleur





RTBFinfo / 🏆 2. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sacrifices Suffertances Kaaba Pèlerinage Mont Arafat Vallée De Mina Climatisation Bouteilles D'eau Gratuites Coups De Chaleur Maladies

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Congo déja un mois à Trump, le défi est un match contre la Danemark en BelgiqueLe président de la Maison Blanche a indiqué ce vendredi que le Congo doit maintenir l’intégrité de leur bulle pendant 21 jours avant de pouvoir venir à Houston le 11 juin, afin de participer à la Coupe du monde à quelques semaines du signalement. La Belgique, également sur le point de disputer la Coupe, doit se placer à l’isolement dès ce vendredi, avec des réunions prévues pour monitorer la situation, tant pendant le match que dans les semaines suivantes. Malgré un voyage sans cas d’Ebola jusqu’à Kinshasa, où les joueurs de l’équipe des Léopards ne jouent pas dans le pays, les autorités et le SPF santé travaillent ensemble pour maintenir la compétition en dépit de l’ampleur de l’épidémie en RDC. Les joueurs recevront des messages pour informer sur les symptômes et les risques d’Ebola. Les mesures à prendre s’adressent également à tous les participants, en renforçant les protocoles sanitaires.

Read more »

Pélerinage à La Mecque : les autorités saoudiennes souhaitent limiter les pèlerins aux 1,6 millions en raison du risque de reprise du conflitUn chiffre qui devrait encore augmenter d'ici le début du pèlerinage lundi.

Read more »

Homme en recherche active contre qui s'exhibait violemment en s'agissant des parties intimes et terrorisait de manière répétée les femmes dans les parcs bruxelloisesTrois victimes présumées de son agresseur ont déposé des alertes, ce dernier ayant déjà fui les lieux avant l'arrivée des policiers. Il se trouve être recherché par la police et l'identification est en cours. Il est inhabituel de se montrer en exhibe et par les victimes qu'on peut cités de cette époque-droite de même qu'il menace de manière reprété, a keV o les femmes et les piscines. Les enquêtes sont en cours et une identification est en cours de de sur les photos qu'il a inoubliablement des suspects.

Read more »

Hockey Finals pour les Finale Nationales : La Gantoise, Les Dragons & PlusCe week-end, les finales nationales de hockey se déroulent sur la nouvelle Hockey Arena de Wavre, où s'affronteront La Gantoise, Les Dragons et le club de Boom. Chaque équipe a son histoire et son palmarès.

Read more »