SAIC ouvre une usine de 120 000 véhicules électriques à Galice : un tournant pour l'industrie automobile européenne

Le constructeur chinois SAIC investit en Galice pour produire 120 000 véhicules électriques annuels, marquant l'une des premières implantations industrielles chinoises en Europe et soulignant les défis de surcapacité des usines européennes.

Le président de la communauté autonome de Galice, Alfonso Rueda, a annoncé que le nouveau site de production de la société chinoise SAIC , basée à Shanghai, devrait atteindre une capacité de 120 000 véhicules par an.

Cette usine, prévue dans le nord-ouest de l'Espagne, s'inscrit dans la volonté du pays d'élargir son parc automobile électrique, en phase avec son important investissement dans les énergies renouvelables et la décarbonation du mix énergétique. Le projet, qui arrive à un moment où la demande de véhicules électriques s'accélère en Europe, représente l'une des premières implantations industrielles d'un constructeur chinois sur le sol européen.

Les autorités galiciennes espèrent que ce lancement dynamisera l'emploi local, crée des centaines de postes directs et indirects, et renforce la chaîne d'approvisionnement régionale, notamment dans les secteurs de la batterie, de la plasturgie et de la métallurgie.



Cette initiative s'inscrit dans une tendance plus large, où plusieurs marques automobiles chinoises déclarent leur intention de s'implanter en Europe afin de conquérir un marché en pleine expansion, mais également confronté aux difficultés des constructeurs traditionnels.

Ainsi, le 20 mai dernier, le groupe multinational Stellantis, qui regroupe des marques telles que Peugeot, Fiat, Opel, Jeep, Citroën et Chrysler, a signé un protocole d'accord avec le constructeur Dongfeng pour distribuer et assembler en Europe des modèles de véhicules électriques conçus en Chine, notamment dans son usine de Rennes, dans l'ouest de la France. D'autres géants automobiles européens, comme Volkswagen, évaluent également la possibilité d'ouvrir leurs lignes de production aux modèles chinois, cherchant à profiter de coûts de fabrication plus compétitifs et à combler leurs capacités de production sous‑exploitées.





Les analystes soulignent que les usines automobiles européennes fonctionnent aujourd'hui en moyenne à 50 % de leur capacité, conséquence d'une chute des ventes traditionnelle et d'une transition lente vers l'électrique. Cette surcapacité pousse certains constructeurs à reconsidérer leurs stratégies d'investissement, voire à envisager la fermeture de sites moins rentables.

L'arrivée de constructeurs chinois, capables d'offrir des véhicules à des prix attractifs grâce à des économies d'échelle et à des technologies de batterie avancées, pourrait contribuer à rééquilibrer le marché, à stimuler la concurrence et à accélérer la transition vers la mobilité durable. Cependant, cette dynamique soulève également des questions de souveraineté industrielle, de protection des emplois locaux et de conformité aux normes environnementales et de sécurité propres à l'Union européenne.

Les décideurs devront donc élaborer des cadres réglementaires adaptés pour garantir que l'implantation de ces nouveaux acteurs profite à l'économie régionale tout en préservant les standards élevés du secteur automobile européen





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