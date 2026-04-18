Saint-Gilles sous le feu des attaques criminelles : le Bourgmestre réclame des enquêteurs et des patrouilles

Face à une escalade de violences liées au grand banditisme et aux guerres de territoire entre organisations criminelles, le bourgmestre de Saint-Gilles exprime son désarroi. Une nouvelle explosion a touché un établissement et des habitations voisines, s'ajoutant à une série d'incidents inquiétants. Il demande instamment des renforts policiers axés sur l'enquête et la surveillance pour garantir la sécurité des habitants.

La commune de Saint-Gilles est plongée dans une spirale de violence qui inquiète profondément ses habitants et ses représentants. Le bourgmestre, Jean Spinette, a exprimé avec force son exaspération face à la multiplication des actes criminels qui gangrènent le territoire. Il martèle que ce que Bruxelles, et particulièrement sa commune, ne requiert pas en priorité, ce sont des militaires, mais plutôt des enquêteurs et des patrouilles aguerries pour sécuriser le quotidien et, surtout, les nuits des citoyens. Cette demande souligne le besoin pressant d'une réponse policière ciblée et efficace pour démanteler les réseaux criminels qui s'affrontent ouvertement.

La scène décrite par le bourgmestre est qualifiée d'hallucinante. Il est particulièrement affecté par le fait qu'une école ait été à nouveau touchée de plein fouet par des actes qui visent un établissement scolaire dans le cadre d'une guerre de territoire orchestrée par des organisations criminelles. Ce n'est pas la première fois que l'insécurité frappe si près des lieux d'éducation ; en octobre dernier déjà, Jean Spinette avait lancé un appel au secours retentissant via une lettre ouverte. Il y réclamait des renforts policiers immédiats suite à des tirs survenus à proximité d'une école communale déjà victime de ces exactions. La répétition de ces événements met en lumière l'urgence de la situation et l'inefficacité des mesures actuelles face à la détermination des malfaiteurs. L'idée qu'un lieu d'apprentissage, censé être un havre de paix et de développement pour les jeunes, puisse devenir une cible ou un dommage collatéral de telles activités criminelles est inadmissible et dénonce une dégradation préoccupante de l'ordre public. La sécurité des enfants et du personnel éducatif devrait être une priorité absolue, et la fréquence des attaques contre des écoles témoigne d'un manque de protection adéquat.

« Ces derniers jours, coups de feu et explosions s'enchaînent, c'est une véritable gangrène pour la commune », a déploré le bourgmestre, résumant l'atmosphère d'insécurité qui règne. Selon ses dires, Saint-Gilles est confrontée à du grand banditisme, alimenté par une lutte acharnée entre organisations criminelles pour le contrôle de territoires et de points de deal. La présence de ces réseaux a des conséquences directes sur la vie des habitants, qui vivent dans la peur et l'appréhension. L'une des dernières attaques en date a eu lieu vers 00h20, lorsque les services de police ont été alertés d'une explosion sur la rue Théodore Verhaegen, à hauteur du OKLM Chicha Lounge Bar, à proximité de la Barrière de Saint-Gilles. Cette explosion a non seulement endommagé l'établissement visé, mais a également touché plusieurs habitations voisines, heureusement sans faire de blessés. Les dégâts matériels sont considérables : la façade du bar est fortement endommagée, et de nombreuses vitres ont été brisées dans l'établissement d'en face, l'Institut des Filles de Marie. Ce nouvel épisode violent s'ajoute à une liste déjà longue : une autre explosion, survenue dans la nuit de mercredi à jeudi rue de Bosnie, a causé des dégâts à une dizaine de véhicules. De plus, des tirs ont été signalés dans la nuit de jeudi à vendredi rue Gisbert Combaz, sans faire de victime cette fois, mais accentuant le sentiment d'insécurité généralisée. Une enquête est actuellement en cours dans les trois dossiers afin de faire la lumière sur ces événements et d'identifier les responsables. Cependant, la multiplicité des incidents et la nature des actes (explosions, tirs) suggèrent une organisation criminelle bien établie et une escalade dangereuse des méthodes utilisées. La réponse doit être à la hauteur de la menace, et c'est ce que le bourgmestre de Saint-Gilles réclame avec insistance : des moyens d'enquête renforcés et une présence policière visible et dissuasive sur le terrain, particulièrement durant les heures sensibles, pour restaurer la quiétude et la sécurité dans sa commune





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