La commune de Saint-Gilles offre un service de détagage gratuit sur rendez-vous pour les façades. Un dispositif efficace qui restaure les pierres et les bois sans abîmer les matériaux, avec un délai d'attente de trois semaines.

À Saint-Gilles, un service de détagage proposé gratuitement par la commune permet de faire disparaître, centimètre par centimètre, les traces de peinture noire sur la pierre bleue d'une façade. Ce dispositif, qui suscite un vif enthousiasme parmi les riverains et les commerçants, élimine les tags sans laisser de trace et sans abîmer les façades, offrant une seconde vie aux bâtiments.

Un service de propreté sur demande

Le service de propreté, géré par la commune, propose une intervention pour les citoyens souhaitant nettoyer leurs façades. Il suffit de téléphoner ou d'envoyer un e-mail pour demander le service. On a pour le moment trois semaines de délais, hors période hivernale, avant l'intervention.

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Des techniques de nettoyage adaptées

Le détagage utilise un gommage pour la pierre, un dissolvant pour les surfaces synthétiques, comme le PVC, et une couche de peinture sur mesure pour le bois. Les pigments sont achetés pour réaliser des mélanges personnalisés, assurant une teinte au maximum identique à la peinture précédente. Un agent très doué pour faire les mélanges trouve la bonne teinte, ce qui est souvent salué par les citoyens.

La réaction des habitants et commerçants

Pour le vendeur de vélos du quartier, récemment installé, ces efforts en valent vraiment la peine. Il explique : C'est génial ! Quand on arrive le matin devant son magasin qui a été tagué, on est un peu déprimé. Et puis quand on voit ce service qui arrive et qui vous nettoie tout, ça donne un coup de boost. On a l'impression d'être dans un nouveau quartier, et surtout ça ne laisse pas de trace.

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Une fierté pour le service de propreté

Ce service est une des fiertés du service de propreté de la commune. L'agent en charge des mélanges est souvent remercié pour son travail, qui permet de restaurer l'apparence initiale des façades. La commune s'engage à offrir un service de qualité, en veillant à ne pas endommager les matériaux tout en éliminant efficacement les tags.

Un impact positif sur le cadre de vie

À Saint-Gilles, la commune propose en effet gratuitement un service de détagage à la demande, soit quartier par quartier, soit sur rendez-vous. Les opérations de propreté incluent le nettoyage des avaloirs, des rues et des façades. Ce service contribue à améliorer le cadre de vie des habitants, en restaurant l'aspect esthétique des bâtiments et en renforçant le sentiment d'appartenance au quartier.