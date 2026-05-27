Saint-Josse-ten-Noode au bord de la mise sous tutelle régionale

Le ministre bruxellois Ahmed Laaouej propose une tutelle coercitive sur la commune de Saint-Josse-ten-Noode, confrontée à un déficit de 30 millions d'euros et des irrégularités comptables.

La situation financière de la commune de Saint-Josse-ten-Noode est au coeur d'une crise politique majeure à Bruxelles. Selon des informations parues dans La Libre, le ministre bruxellois des Pouvoirs locaux, Ahmed Laaouej , a envoyé une note aux cabinets ministériels la semaine dernière.

Il y propose formellement au gouvernement d'activer la procédure de tutelle coercitive, prévue par l'article 18 de l'ordonnance du 14 mai 1998. Cette mesure exceptionnelle permettrait à la Région de prendre le contrôle direct sur la commune, une décision qui doit être tranchée lors du Conseil des ministres de ce jeudi 28 mai. L'enjeu est hautement politique, d'autant que certains observateurs évoquent un rapprochement ces dernières années entre le MR et le bourgmestre de Saint-Josse, Emir Kir.

La commune affichait en 2025 un déficit cumulé de plus de 30 millions d'euros, avec un déficit annuel proche de 14 millions en 2024. Déjà soutenue à hauteur de 21 millions d'euros par la Région pour éviter la cessation de paiements, elle ferait face à des besoins de trésorerie estimés à 57 millions d'euros.

Un rapport d'inspection interne, dont les conclusions sont accablantes, pointe de nombreux manquements : irrégularités comptables, surestimation des recettes, hausse marquée des dépenses de personnel, et absence de contrôle budgétaire. Les experts estiment que sans intervention radicale, la commune pourrait se retrouver en faillite virtuelle d'ici la fin de l'année. Cette affaire soulève des questions plus larges sur la gestion des communes bruxelloises et les mécanismes de contrôle régional.

Plusieurs partis politiques, dont l'opposition au conseil communal, réclament une enquête approfondie. De son côté, le cabinet du bourgmestre Emir Kir dénonce une tentative de déstabilisation politique, affirmant que les difficultés financières sont héritées de mandats précédents. La décision du gouvernement bruxellois ce jeudi sera scrutée de près, car elle pourrait créer un précédent pour d'autres communes en difficulté.

Les citoyens de Saint-Josse, eux, attendent des solutions concrètes pour éviter une aggravation de la crise sociale et économique dans leur quartier déjà fragilisé





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