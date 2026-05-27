Saint-Josse-ten-Noode : le déficit budgétaire révisé à la baisse malgré les tensions avec la Région

Le bourgmestre de Saint-Josse-ten-Noode, Emir Kir, accuse la Région de Bruxelles de négliger sa commune après la révision à la baisse du déficit budgétaire projeté pour 2025. Alors qu'un chiffre de 30 millions était annoncé, des discussions internes évoquent plutôt 17 à 18 millions. Kir dénonce l'absence d'accusé de réception d'un rapport remis en janvier et un manque de communication de la part du ministre Ahmed Laaouej.

Un récent rapport de l'administration communale révèle une révision significative du déficit prévisionnel de la commune de Saint-Josse-ten-Noode pour l'année 2025. Alors qu'un chiffre alarmant de 30 millions d'euros circulait précédemment, les estimations actuelles, basées sur des échanges récents avec le receveur communal, indiquent un déficit bien moindre, aux alentours de 17 à 18 millions d'euros.

Cette amélioration s'explique en partie par une meilleure tenue des comptes pour 2024, dont le déficit est passé de 14 à 11 millions d'euros, et par des projections moins pessimistes pour 2025, qui évoquent désormais 5,35 millions d'euros de déficit additionnel. Le bourgmestre, Emir Kir, souligne cette divergence et pointe du doigt un manque de communication et de reconnaissance de la part de l'administration régionale, qui n'aurait toujours pas accusé réception du volumineux rapport financier remis en janvier.

Les relations entre la commune et la Région de Bruxelles-Capitale sont au cœur de cette polémique. La compétence des pouvoirs locaux est assurée par le ministre Ahmed Laaouej (PS), un adversaire politique du bourgmestre depuis son exclusion du Parti socialiste en 2020. Emir Kir dénonce un traitement partisan et une obstruction qui nuirait aux intérêts des habitants de Saint-Josse.

Il a demandé l'audition du secrétaire et du receveur communaux pour clarifier la situation et a été reçu en urgence par le ministre-président Boris Dilliès. Kir insiste sur le principe de démocratie locale : "La démocratie est d'abord locale, on ne peut pas faire comme si la population de Saint-Josse et ses élus n'existaient pas.

" Il met également en avant l'autonomie financière de sa commune, affirmant qu'en 24 ans, aucun euro de solidarité régionale n'a été réclamé. Ce différend met en lumière les tensions récurrentes entre autorités locales et régionales dans la gestion des finances publiques bruxelloises. Si le déficit réel apparaît finalement moins catastrophique que ne le laissait entendre une première estimation, le bras de fer politique autour de la reconnaissance et du dialogue institutionnel semble se poursuivre.

La commune se bat pour faire entendre sa voix et obtenir une réponse formelle à son rapport, tandis que la Région, via son ministre de tutelle, semble adopter une posture distante. L'épisode interroge sur les mécanismes de contrôle et d'aide entre les niveaux de pouvoir et sur la manière dont les crises financières sont gérées et communiquées, au-delà des simples chiffres budgétaires





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