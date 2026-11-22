Le parquet de Fontainebleau est saisi après des révélations sur des salut nazis et propos racistes émanant d'élèves officiers de la Police nationale.

La direction générale de la police nationale a officiellement saisi la justice suite à la découverte de contenus inacceptables partagés entre élèves officiers. Ces échanges privés, découverts au sein de l'École nationale supérieure de la police à Cannes-Écluse, en Seine-et-Marne, révèlent l'utilisation de salut nazis, de discours racistes et de montages graphiques offensifs. Cette affaire a été portée à la connaissance du parquet de Fontainebleau via un signalement formel, déclenchant une enquête administrative immédiate.

Détails de l'enquête administrative et judiciaire

L'enquête a été ouverte sur la base de l'article 40 du code de procédure pénale, qui oblige les agents publics à signaler les infractions dont ils ont connaissance. L'Inspection générale de la police nationale a rapidement engagé des investigations pour établir les faits. Les sanctions disciplinaires appropriées sont actuellement proposées à l'issue de ces vérifications intenses menées par les services compétents.

Also read Grenscrim: 86 agents pour lutter contre la criminalité transfrontalière en Flandre-Occidentale

Le Parisien a publié dimanche une enquête détaillée intitulée "Salut nazi, racisme, harcèlement, photo d'enfant nu… Quand la promotion de futurs officiers de police dérape". Ce reportage s'appuie sur de nombreux témoignages anonymes et sur des captures d'écran fournies par les victimes et les témoins oculaires. Ces preuves mettent en lumière une atmosphère toxique au sein de la promotion concernée.

Analyse des propos et des actes répréhensibles

Des élèves officiers ont signalé qu'un petit groupe d'apprentis postait des éléments choquants sur les fils de discussion privés, notamment sur les plateformes WhatsApp et Instagram. Parmi les images publiées, figure un mannequin vêtu d'une tenue d'officier allemand effectuant un bras tendu caractéristique. Cette photo avait même été installée dans le bureau des élèves, créant un environnement de travail profondément irrespectueux et intimidant.

Advertisement

Plusieurs témoins ont confirmé avoir reçu en format PDF une copie du livre Mein Kampf d'Adolf Hitler. En plus de ces symboles nazis, les échanges incluaient des propos injurieux dirigés contre un futur officier d'origine maghrébine. Des photos à caractère xénophobe ou antisémite circulaient également, contribuant à un climat de harcèlement systémique au sein du groupe d'étudiants.

Impacts concrets et prochaines étapes prévues

Le harcèlement s'est également manifesté par des photomontages outrageants, dont un identifiant un camarade avec des commentaires sur son intimité. Ces agissements remettent en cause la déontologie et la rigueur morale exigées des futurs cadres de la police nationale. La direction générale de la police nationale a exprimé sa fermeté face à ces dérives inacceptables pour l'institution.

Les procédures disciplinaires sont en cours de finalisation pour les personnes identifiées comme responsables de ces actes. La justice étant désormais saisie, les conséquences juridiques et professionnelles seront déterminées par les autorités compétentes. Cette affaire soulève des questions sur la formation et le contrôle moral des élèves officiers de l'École nationale supérieure de la police à Cannes-Écluse.