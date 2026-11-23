Opérations de salage en cours en Flandre et Wallonie suite aux baisses de température. Bruxelles maintient une vigilance optimale avec 4 000 tonnes de sel en réserve pour répondre aux alertes glissantes de l'IRM.

Les administrations régionales belges ont intensifié leurs interventions routières dès le début de la semaine, alors que les prévisions météorologiques annoncent une nouvelle chute des températures. Des opérations de salage préventif ont déjà été menées dans l'ensemble des provinces flamandes ainsi que sur certaines zones spécifiques du sud de la Wallonie. Ces mesures visent à garantir la sécurité des usagers de la route face à la menace imminente de verglas et de gel.

Interventions actives en Flandre et Wallonie

L'Agence des routes et de la circulation a confirmé l'utilisation massive de ses camions de salage sur l'ensemble du territoire flamand ce week-end. Cette mobilisation fait suite à une première opération menée spécifiquement dans la province du Limbourg le 12 novembre. La porte-parole Katrien Kiekens a précisé que l'administration dispose d'un stock stratégique de 30 000 tonnes de sel, assurant ainsi une résilience face aux événements climatiques prolongés. Pour optimiser ces efforts, les routes et les pistes cyclables sont surveillées en continu 24 heures sur 24 grâce à un réseau de capteurs installés sur le territoire.

Also read Grève de Skeyes : 429 vols annulés à Bruxelles et Charleroi

Du côté de la Wallonie, le Service public de Wallonie (SPW) Mobilité et Infrastructures a confirmé la réalisation d'épandages préventifs localisés sur plusieurs zones humides sensibles. Ces interventions ciblent particulièrement les régions autour de Verviers dans la province de Liège et de Neufchâteau dans la province de Luxembourg. Le service hivernal complet est déjà opérationnel, avec une activation depuis le 1er novembre pour la zone Sud et depuis le 15 novembre pour la zone Nord. Cette logistique mobilise un effectif important composé d'environ 1 200 agents, soutenus par 660 engins mécaniques, avec une capacité de stockage atteignant jusqu'à 145 000 tonnes de sel.

Stratégie de prudence à Bruxelles

À Bruxelles, la dynamique est nettement plus mesurée. L'agence régionale Bruxelles Mobilité n'a pas encore eu besoin de faire circuler ses véhicules de traitement, bien que ses équipes de la Régie des routes restent mobilisées 24 heures sur 24. La capitale dispose au total de plus de 4 000 tonnes de sel en réserve, une ressource suffisante pour répondre à une urgence majeure si les conditions le nécessitent. L'agence régionale couvre un réseau complexe de plus de 800 kilomètres de voiries, qu'elle traite en trois heures et demie via 17 circuits principaux.

Advertisement

À cette infrastructure routière s'ajoutent 18 itinéraires spécifiquement dédiés à l'entretien des pistes cyclables, une priorité affirmée par les autorités bruxelloises. Steven Fierens, porte-parole de Bruxelles Mobilité, a souligné que l'épandage complet de l'ensemble du réseau nécessite 85 tonnes de sel. Cette précision met en lumière l'efficacité logistique de la capitale, qui cherche à équilibrer sécurité et respect de l'environnement. "Nous n'épandrons du sel que si cela se révèle nécessaire", a-t-il insisté, évoquant à la fois le coût financier élevé de ces opérations et l'impact environnemental réel de la propagation du chlorure de sodium dans les écosystèmes urbains.

Vigilance météo et impacts futurs

L'Institut royal météorologique (IRM) maintient un avertissement jaune pour les routes glissantes ce lundi matin. Ce signal d'alerte concerne des plaques de givre et de glace attendues par endroits en raison de la baisse des températures annoncée. Les conducteurs sont invités à la plus grande prudence, surtout lors des trajets matinaux où le verglas est le plus susceptible de se former sur les ponts et les sections ombragées.

Des sorties plus généralisées sont prévues dans les jours à venir, particulièrement sur le réseau wallon, en raison de la persistance de conditions météorologiques plus fraîches. Les autorités continuent de surveiller de près l'évolution des températures nocturnes pour déclencher les prochains traitements à bon escient, assurant une couverture optimale des axes prioritaires tout en minimisant les dépenses inutiles.