Yannick de Tobbeleer, better known as Sammy Mahdi, political figure from the Vlaams Belang party, comments on the limit of indexation of salaries and argues for a more suitable solution. He questions why such an option is not explored, comparing it to a strange situation.

Sammy Mahdi regrette le plafonnement de l'indexation et estime qu'une meilleure solution était sur la table : 'Étrange qu'on refuse de la regarder'. Plus on reste à la maison, plus c'est difficile : le patron de l'Inami convaincu que les arrêts maladies doivent être plus courts.

Le président du CD&V assume qu'il ne cautionne pas la loi-programme que le Parlement fédéral doit voter ce jeudi. Des élèves de secondaire protestent contre les mesures du gouvernement. Entendre mes mots dans la bouche de Barack Obama... : en faisant une simple recherche Google, Emilie tombe sur une scène totalement foll





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Trasis rachète et rénove un site pour répondre à la croissanceTrasis, une entreprise de médecine nucléaire, a décidé de racheter et de rénover un site pour répondre à la croissance de son entreprise. Le site actuel, situé à Ans, est devenu trop étroit avec 400 collaborateurs et une trentaine de personnes en plus aux États-Unis et en Chine. Plutôt que de construire à neuf, Trasis a choisi une solution plus rapide et moins coûteuse, tout en réhabilitant un site partiellement inoccupé. Le terrain acquis représente 6 hectares avec 2.800 m² de salles blanches et 2.200 m² de laboratoires. Des travaux d'adaptation de ces espaces débuteront dans la seconde partie de l'année. Le coût total du rachat et de la remise aux normes est estimé à 40 millions d'euros. Le site, qui peut accueillir jusqu'à 300 personnes, sera occupé progressivement : dans l'intervalle, Trasis prévoit de louer une partie des espaces en attendant d'atteindre la taille suffisante pour les occuper entièrement. L'entreprise espère créer 300 emplois d'ici 2030.

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Sammy Mahdi regrets the law-program and believes a better solution was on the tableSammy Mahdi, the president of the CD&V, expresses his disappointment with the law-program that the Belgian Parliament must vote on this Thursday. He argues that it will negatively impact workers' and pensioners' purchasing power.

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