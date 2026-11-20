Découvrez la Samsung Galaxy Tab S12 Plus, une tablette 12,6 pouces offrant un équilibre performances-prix. Analyse complète de son écran, de sa puce Dimensity 9500 et de ses atouts professionnels.

Samsung réinvente son offre premium avec la Galaxy Tab S12 Plus, une tablette conçue pour séduire les professionnels exigeants sans tomber dans le gigantisme excessif. Ce nouveau modèle s'inscrit comme l'alternative la plus cohérente de la marque coréenne, combinant un écran OLED de 12,6 pouces performant et une puissance de calcul récemment mise à jour. L'appareil se distingue par sa volonté d'offrir une expérience hybride, capable de remplacer partiellement un ordinateur portable tout en conservant la mobilité d'un terminal de divertissement. Cette stratégie vise à capter une clientèle en quête d'équilibre entre fonctionnalités professionnelles et simplicité d'usage quotidien.

Un écran OLED 12,6 pouces lumineux et fluide

L'élément central de la Galaxy Tab S12 Plus est incontestablement son panneau d'affichage AMOLED de 12,6 pouces qui s'offre une fréquence de rafraîchissement variable jusqu'à 120 Hz. Cette technologie garantit une fluidité visuelle exceptionnelle lors du défilement des pages web ou lors du visionnage de contenus vidéo haute résolution. Les couleurs y apparaissent éclatantes et les noirs sont d'une profondeur remarquable, créant un contraste visuel très satisfaisant pour le regard humain. La luminosité maximale atteint 1 600 nits dans certaines conditions, une amélioration significative qui permet une lisibilité optimale même en extérieur ou sous un éclairage naturel intense.

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Cependant, cette excellence visuelle présente une contrepartie ergonomique notable : la dalle brillante génère des reflets gênants. En présence d'une source lumineuse directe ou en plein soleil, l'écran peut se transformer en miroir, réduisant temporairement la clarté de l'image. Bien que la forte luminosité compense partiellement ce défaut, elle ne l'élimine pas totalement. Malgré ce bémol optique, la tablette conserve une empreinte physique maîtrisée avec une épaisseur de 5,3 mm et un poids d'environ 553 grammes, facilitant grandement sa manipulation prolongée.

Performance technique et autonomie améliorée

Sous le capot, Samsung équipe ce terminal de la puce MediaTek Dimensity 9500, gravée en 3 nm pour une efficacité énergétique supérieure. Cette architecture est jumelée à 12 Go de mémoire vive, assurant une gestion multitâche robuste et une capacité à faire tourner des applications lourdes simultanément sans ralentissement perceptible. Le système de refroidissement interne a également été optimisé pour dissiper la chaleur durant les phases de charge intensive, garantissant une expérience stable sur la durée. La tablette intègre par ailleurs une certification IP68, la protégeant efficacement contre les projections d'eau et les poussières fines.

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L'autonomie est gérée par une batterie de 10 600 mAh, promettant jusqu'à 21 heures de lecture vidéo en conditions idéales. Dans un usage mixte réel, l'appareil tient confortablement une journée complète de travail ou plusieurs jours d'utilisation plus légère. La recharge s'effectue à une puissance maximale de 45 W, nécessitant environ une heure et demie pour un retour à pleine capacité. Il est important de noter que l'adaptateur secteur n'est pas fourni dans l'emballage, ce qui représente un coût additionnel pour l'utilisateur final. La mémoire est extensible via un lecteur microSD, supportant jusqu'à 2 To, une fonctionnalité rare sur les appareils haut de gamme actuels.

Écosystème professionnel et outils de création

La valeur ajoutée de cette tablette repose sur son logiciel, notamment avec l'intégration du mode DeX qui transforme l'interface Android en un environnement bureautique proche de celui d'un ordinateur. Cette fonctionnalité permet l'affichage simultané de plusieurs fenêtres et une gestion des tâches plus efficace. Samsung met également en avant des partenariats logiciels incluant Adobe Photoshop, Goodnotes, Clip Studio Paint et LumaFusion, offrant aux créateurs des suites professionnelles directement sur le terminal. Ces applications sont souvent disponibles avec des périodes d'essai ou des promotions ciblées pour encourager l'adoption.

La pénétration des technologies d'intelligence artificielle est également visible avec l'intégration de Galaxy AI et de Gemini. Ces outils assistants aident à résumer des documents, organiser des notes ou générer du contenu, bien qu'ils restent perçus comme des compléments utiles plutôt que comme la raison principale d'achat. Le stylet S Pen reste inclus dans le coffret, une décision stratégique pour justifier le positionnement premium. Bien que la nouvelle version ait perdu certaines commandes gestuelles Bluetooth, le stylet conserve une grande précision pour la prise de notes manuscrites et le dessin digital, fidélisant ainsi la communauté des utilisateurs créatifs.